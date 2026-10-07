BTS en San Marcos: Fiscalía alerta sobre estafas, aglomeraciones y otros riesgos durante los tres conciertos

Preparan un operativo de seguridad para los conciertos de BTS en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Preparan un operativo de seguridad para los conciertos de BTS en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Foto: composición LR/Difusión

Con controles de identidad en los exteriores, vigilancia de las rutas de ingreso y evacuación y medidas contra la ocupación de espacios públicos, se prepara el operativo de seguridad para los conciertos de BTS —boyband integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las presentaciones están programadas para el 7, 9 y 10 de octubre, mientras distintas instituciones coordinarán acciones para prevenir delitos y situaciones de riesgo.

La Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro estableció estas disposiciones para las tres fechas del concierto, con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Indecopi, la Dirección General de Gobierno Interior, la promotora Bizarro y representantes del Fan Club Oficial Army. Cabe mencionar que dichas medidas abarcan el periodo previo, el desarrollo y la culminación de los eventos.

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Refuerzan controles de acceso, evacuación y tránsito durante los conciertos de BTS

El plan desplegado contempla acciones clave para garantizar que las vías de acceso y evacuación permanezcan despejadas, protegiendo así la vida e integridad de los asistentes. Entre las medidas dispuestas destacan la prohibición de campamentos, el control del comercio ambulatorio informal y la liberación del espacio público para asegurar el libre tránsito peatonal y vehicular en los alrededores del recinto.

Las labores son lideradas por la Quinta Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Torres Tapia, en articulación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la División de Tránsito y diversas gerencias municipales (Fiscalización, Gestión de Riesgos de Desastres y Movilidad Urbana). Como parte del despliegue, se realizarán controles de identidad en los exteriores del estadio.

Alertas por estafas e ilícitos

La Fiscalía exhortó a los asistentes a adquirir sus entradas por canales oficiales para no ser víctimas de boletos falsificados, clonados o con códigos adulterados. Asimismo, se advirtió que el operativo busca prevenir delitos contemplados en el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos, tales como estafa, coacción, disturbios, suplantación de identidad y violencia contra la autoridad. La intervención conjunta mantendrá su despliegue permanente durante las tres jornadas programadas.