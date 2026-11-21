La psicología explica por qué algunas personas recogen basura aunque no la hayan tirado: el sentido de comunidad puede influir Las normas sociales influyen en la conducta cívica, ya que ver a otros limpiar fomenta la imitación. Sin embargo, los expertos advierten que el compromiso institucional es esencial para un entorno limpio y saludable.

Un estudio de la revista Sustainable Environment revela que el 80% de los australianos recolectan basura en parques, motivados por la responsabilidad social y la conciencia ambiental.

Un estudio de la revista Sustainable Environment revela que el 80% de los australianos recolectan basura en parques, motivados por la responsabilidad social y la conciencia ambiental. Ilustración LR

Un estudio divulgado en 2025 por la revista científica Sustainable Environment analizó los impulsos psicológicos tras el acto voluntario de retirar una botella abandonada en un parque para proteger los espacios públicos. Según el artículo académico, los autores destacaron entre las principales motivaciones un sentido de responsabilidad social, conciencia ambiental e inspiración de otras personas.

Para obtener esos hallazgos, el equipo de la Universidad Central de Queensland encuestó a 547 adultos australianos que recolectan desperdicios durante sus caminatas al aire libre, confirmando que ocho de cada diez ciudadanos realizan esta acción de forma habitual. Asimismo, los especialistas comprobaron que aquellos voluntarios con experiencia previa en jornadas comunitarias de saneamiento mantienen dicho hábito ecológico con mucha mayor frecuencia.

¿Por qué algunas personas recogen la basura que otros tiran en la calle?

Un estudio publicado en Journal of Environmental Psychology revela que el sentido de comunidad impulsa a limpiar residuos ajenos. Tras encuestar a 1.400 ciudadanos en Singapur, los investigadores confirmaron que el deber individual frena el impulso de ensuciar, mientras que la conexión vecinal determina la disposición a levantar desechos olvidados por terceros.

Esta conducta ocurre de manera indirecta: quienes sienten un fuerte arraigo social prevén malestar emocional frente a espacios descuidados, una sensación que finalmente los motiva a intervenir. Aunque el modelo estadístico explicó solo el 6% de la variabilidad en acciones como retirar un envoltorio del suelo, los autores subrayan la urgencia de cultivar "un sentido de pertenencia a su comunidad" para proteger los entornos compartidos.

La psicología diferencia entre no contaminar y reparar el daño ambiental provocado por otros individuos. Actuar frente a una lata abandonada demuestra interés genuino por el bienestar colectivo, pero los científicos advierten que esos hallazgos no definen un perfil único de personalidad ni prueban la ausencia de conciencia cívica en quienes optan por seguir de largo.

¿Cómo influye el ejemplo ajeno en la limpieza de los espacios públicos?

Una investigación de 1993 realizada por Raymond Reno, Robert Cialdini y Carl Kallgren comprobó cómo las normas sociales guían la conducta ciudadana en entornos comunitarios. Al observar a los usuarios de una biblioteca municipal frente a sus vehículos, el equipo detectó que solo entre el 6% y el 7% tiró un folleto tras presenciar que otra persona recogía una bolsa, frente al 22% o 23% registrado cuando nadie intervenía. Este acto demuestra lo que la sociedad considera aceptable, una percepción reforzada en 2021 por Magnus Bergquist, quien confirmó en sus pruebas de campo que añadir un único desecho a un área pulcra dispara de inmediato la acumulación de basura.

Aunque observar conductas cívicas motiva a imitar ese cuidado colectivo, el mantenimiento urbano exige un compromiso institucional sólido. Los expertos subrayan que el esfuerzo individual resulta insuficiente sin servicios municipales eficientes, papeleras disponibles y una adecuada gestión de residuos. Retirar desperdicios del pavimento aporta un beneficio visible, pero jamás reemplaza ni las obligaciones de las administraciones ni la responsabilidad directa de quienes ensucian.