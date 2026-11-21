Sismo de magnitud 6,7 en Junín deja 8 heridos y 128 viviendas afectadas: Indeci actualiza balance El movimiento telúrico también provocó daños en cuatro viviendas que quedaron destruidas, dos iglesias, un hospital, un centro de salud y una universidad. Indeci coordina el envío de ayuda humanitaria para las familias afectadas.

Autoridades coordinarán el envío de ayuda humanitaria mientras continúan evalúando las necesidades de las familias damnificadas. | Foto: Gobierno Regional de Junín

Autoridades coordinarán el envío de ayuda humanitaria mientras continúan evalúando las necesidades de las familias damnificadas. | Foto: Gobierno Regional de Junín

El sismo de magnitud 6,7 que sacudió Junín la noche del viernes 20 de noviembre dejó ocho personas heridas, 128 viviendas afectadas y otras cuatro destruidas, de acuerdo con el último balance del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El movimiento telúrico también ocasionó daños en establecimientos de salud, instituciones educativas y templos religiosos.

El jefe del Indeci, Luis Vásquez, informó a RPP que el reporte preliminar incluye afectaciones en dos iglesias, un hospital y un centro de salud en Pichanaqui, además de la Universidad Peruana Los Andes, en Chanchamayo. Las autoridades continúan con la evaluación de daños para determinar las necesidades de las familias y las zonas afectadas.

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Ante esta situación, la institución coordina el envío de ayuda humanitaria desde sus almacenes en Junín y Pasco, en articulación con los gobiernos regionales y locales.

Un sismo de magnitud 6,7 sacudió Junín el 20 de noviembre, dejando ocho heridos, 128 viviendas afectadas y cuatro destruidas

Caída de rocas dejó heridos en Perené y Paucartambo

Sobre las ocho personas heridas, Vásquez explicó que dos sufrieron lesiones durante la evacuación en Pichanaqui, mientras que otras resultaron afectadas por la caída de rocas en Perené y Paucartambo. Una mujer fue trasladada a Chanchamayo y otras tres personas recibieron atención en Pichanaqui.

Entre los casos reportados figura el de un ocupante de una cisterna en Paucartambo, a quien le cayeron varias rocas y sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho. El herido fue trasladado al hospital de esa localidad.

Asimismo, otro conductor perdió el control de su vehículo tras la caída de piedras y terminó en el río. Según el jefe del Indeci, el hombre logró salir de la unidad antes de que esta quedara sumergida.

Todos los heridos fueron derivados a establecimientos médicos para recibir atención.

Indeci evalúa daños en viviendas y coordina ayuda humanitaria

El balance de 128 viviendas afectadas y cuatro destruidas todavía es preliminar. Vásquez precisó que los equipos técnicos continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para verificar las condiciones de los inmuebles y determinar cuáles representan un riesgo para sus ocupantes.

El funcionario explicó que algunas viviendas presentan rajaduras y otros daños que no necesariamente impiden su habitabilidad. Por ello, las autoridades deben establecer el nivel de afectación antes de definir la asistencia que requiere cada familia.

Mientras continúa el levantamiento de información, el Indeci coordina con las autoridades regionales y municipales la distribución de ayuda humanitaria para atender a los damnificados.

El sismo también se sintió en Pucallpa, Pasco, Ica y Lima. Ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos, el jefe del Indeci exhortó a la población a contar con una mochila de emergencia, una caja de reserva y un plan familiar que permita identificar zonas seguras y organizar una evacuación.