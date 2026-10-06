BTS en Perú: Metropolitano anuncia ampliación de sus servicios B y C por conciertos en el Estadio San Marcos
Los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) operarán hasta medianoche los días 7, 9 y 10 de octubre. Después de ese horario, el Lechucero funcionará hasta las 4:00 a. m. en los dos últimos días, informó la ATU.
Una buena noticia para las ARMY en Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el Metropolitano ampliará sus servicios a raíz de los conciertos que ofrecerá la reconocida banda surcoreana de K-pop BTS en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
La nueva disposición fue comunicada esta noche y busca facilitar el retorno de las miles de asistentes que participarán en los eventos programados para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.
Video destacado
LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO
Metropolitano amplía sus servicios por BTS: horarios y fechas
Según la ATU, la extensión del servicio se dará de la siguiente manera:
- ¿Habrá fin de semana largo este viernes 9 de octubre? Esto dice el calendario oficial El Peruano tras el feriado del 8 de octubre
- Condenan a policías por sustraer más de S/ 350.000 de colegio emblemático del Callao mediante empresas fachada
- 7 de octubre: los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) operarán hasta la medianoche.
- 9 y 10 de octubre: los servicios B y C operarán hasta la medianoche en estaciones habituales. Después de las 00.00 horas, funcionará el Lechucero en su horario y estaciones habituales hasta las 4.00 a. m.
Puedes revisar las rutas completas de cada servicio ingresando a este enlace.
Más de 150 buses de transporte público disponibles
La ATU también informó que dispondrá de más de 150 buses de transporte público autorizado para garantizar el regreso a sus hogares del público que acudirá a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.
Cuando finalicen las presentaciones, las asistentes podrán dirigirse a los cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del recinto, donde encontrarán buses de rutas autorizadas con destinos hacia diferentes zonas de Lima y Callao. Puedes revisar el mapa de los puntos de embarque y las rutas en este enlace.