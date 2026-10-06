Una buena noticia para las ARMY en Perú. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el Metropolitano ampliará sus servicios a raíz de los conciertos que ofrecerá la reconocida banda surcoreana de K-pop BTS en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

La nueva disposición fue comunicada esta noche y busca facilitar el retorno de las miles de asistentes que participarán en los eventos programados para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

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Metropolitano amplía sus servicios por BTS: horarios y fechas

Según la ATU, la extensión del servicio se dará de la siguiente manera:

7 de octubre: los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) operarán hasta la medianoche.

los servicios B (Lima Norte) y C (Lima Sur) operarán hasta la medianoche. 9 y 10 de octubre: los servicios B y C operarán hasta la medianoche en estaciones habituales. Después de las 00.00 horas, funcionará el Lechucero en su horario y estaciones habituales hasta las 4.00 a. m.

Puedes revisar las rutas completas de cada servicio ingresando a este enlace.

Más de 150 buses de transporte público disponibles

La ATU también informó que dispondrá de más de 150 buses de transporte público autorizado para garantizar el regreso a sus hogares del público que acudirá a los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

Cuando finalicen las presentaciones, las asistentes podrán dirigirse a los cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del recinto, donde encontrarán buses de rutas autorizadas con destinos hacia diferentes zonas de Lima y Callao. Puedes revisar el mapa de los puntos de embarque y las rutas en este enlace.