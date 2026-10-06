¡Atención Armys! Ticketmaster anunció hoy venta de nuevas entradas para los tres conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

La esperada venta de boletos para el concierto de BTS se realizará este 6 de octubre, a partir de las 5.00 p. m., a través de la plataforma Ticketmaster. Los seguidores interesados deberán ingresar de manera segura mediante el enlace del sitio oficial btsworldtourofficial.com, donde se canalizará la compra para evitar estafas y asegurar el acceso directo al sistema de boletaje.

Para maximizar las opciones de compra, la fila virtual se habilitará 30 minutos antes del inicio formal, a las 4:30 p.m., por lo que se recomienda a los usuarios conectarse con anticipación y tener sus cuentas listas. Las entradas se asignarán bajo un estricto orden de llegada y, ante la alta demanda proyectada, se prevé que las localidades disponibles se agoten en cuestión de minutos.

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BTS se presentará en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 7, 9 y 10 de octubre. La agrupación surcoreana llega a suelo nacional como parte de su gira mundial ‘ARIRANG’, evento que trae a la boyband de regreso a los escenarios luego de pasar un año y medio por servicio militar.

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La empresa encargada de traer a BTS, Live Nation, ha confirmado que ha elaborado un plan con el fin de facilitar a los asistentes del show su entrada y salida al concierto. Asimismo, busca implementar áreas dentro de la ‘Decana de América’ para que los fans puedan reponer energías, comer y hacer uso de los sanitarios..

“Se implementarán áreas de espera dentro de la Universidad. Con capacidad para albergar aproximadamente al 80% del aforo [del concierto]. Esto permitirá al público estar dentro del perímetro operativo y evitar esperas en la calle. Estas áreas contarán con puntos de hidratación, comida y baños”, indicó el organismo.







