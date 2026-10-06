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BTS en Perú: rutas y paraderos de los 80 buses para el retorno de las ARMY tras conciertos en San Marcos

Las unidades, gestionadas por la Autoridad de Transporte Urbano, estarán ubicadas en puntos específicos y ofrecerán rutas hacia Lima y Callao. Se recomienda a los asistentes planificar su retorno con anticipación.

BTS en Perú
BTS en PerúComposición LR / Difusión
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Atención, ARMY. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que habilitará más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de las miles de asistentes que acudirán a los tres conciertos de BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, en el Estadio San Marcos.

Las unidades serán gestionadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y se ubicarán en determinados puntos de los exteriores del recinto al término de cada presentación para llevar al público de regreso hacia diferentes zonas de Lima y Callao. Revisa los detalles de esta medida y planifica con anticipación tu salida del evento.

Puedes ver

BTS en Perú: Municipalidad Metropolitana de Lima desmiente cierre del estadio de San Marcos a horas del esperado concierto

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Rutas disponibles de buses habilitados por la ATU

Según la entidad, la oferta de transporte estará organizada en cinco puntos de acuerdo con los principales destinos:

Lima Norte

  • Destinos: San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos del norte
  • Empresas habilitadas: J.C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), CKF “La F” (ruta 1021), Nueva América (ruta 1023) y Palmari “La P” (ruta 1019).

Lima Este

  • Destinos: San Juan de Lurigancho y el centro de Lima
  • Empresas habilitadas: Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Lima Sur

  • Destinos: Villa María del Triunfo y Villa el Salvador
  • Empresas habilitadas: Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

Callao

  • Empresas habilitadas: Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445).

Corredor Rojo

  • Destinos: San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos de su recorrido.

Puntos de embarque disponibles

Los puntos de embarque estarán debidamente identificados y segregados para el despacho de buses. Según el mapa de la ATU, disponible en este enlace, esta será la distribución de las unidades:

Lima Norte

  • Paradero: cruce de la Av. Ramón Herrera y Av. Óscar R. Benavides

Lima Este

  • Paradero: cruce de la Av. Universitaria y Av. Óscar R. Benavides

Lima Sur

  • Paradero: cruce la av. Universitaria y av. Mariano Cornejo

Callao

  • Paradero: cruce la av. Óscar Benavides con calle Lambda

Corredor Rojo

  • Paradero: cruce la av. Universitaria y av. Mariano Cornejo

La ATU recomienda a los asistentes ubicar sus respectivos buses previamente y, al finalizar el concierto, seguir las indicaciones del personal de campo para realizar un embarque ordenado y seguro. Además, sugiere planificar el retorno con anticipación, utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar abordar vehículos informales.

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