Atención, ARMY. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que habilitará más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de las miles de asistentes que acudirán a los tres conciertos de BTS, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, en el Estadio San Marcos.

Las unidades serán gestionadas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y se ubicarán en determinados puntos de los exteriores del recinto al término de cada presentación para llevar al público de regreso hacia diferentes zonas de Lima y Callao. Revisa los detalles de esta medida y planifica con anticipación tu salida del evento.

Rutas disponibles de buses habilitados por la ATU

Según la entidad, la oferta de transporte estará organizada en cinco puntos de acuerdo con los principales destinos:

Lima Norte

Destinos: San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos del norte

San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos del norte Empresas habilitadas: J.C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), CKF “La F” (ruta 1021), Nueva América (ruta 1023) y Palmari “La P” (ruta 1019).

Lima Este

Destinos: San Juan de Lurigancho y el centro de Lima

San Juan de Lurigancho y el centro de Lima Empresas habilitadas: Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Lima Sur

Destinos: Villa María del Triunfo y Villa el Salvador

Villa María del Triunfo y Villa el Salvador Empresas habilitadas: Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

Callao

Empresas habilitadas: Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445).

Corredor Rojo

Destinos: San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos de su recorrido.

Puntos de embarque disponibles

Los puntos de embarque estarán debidamente identificados y segregados para el despacho de buses. Según el mapa de la ATU, disponible en este enlace, esta será la distribución de las unidades:

Lima Norte

Paradero: cruce de la Av. Ramón Herrera y Av. Óscar R. Benavides

Lima Este

Paradero: cruce de la Av. Universitaria y Av. Óscar R. Benavides

Lima Sur

Paradero: cruce la av. Universitaria y av. Mariano Cornejo

Callao

Paradero: cruce la av. Óscar Benavides con calle Lambda

Corredor Rojo

Paradero: cruce la av. Universitaria y av. Mariano Cornejo

La ATU recomienda a los asistentes ubicar sus respectivos buses previamente y, al finalizar el concierto, seguir las indicaciones del personal de campo para realizar un embarque ordenado y seguro. Además, sugiere planificar el retorno con anticipación, utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar abordar vehículos informales.