Multas de tránsito: último plazo para pagar con 90% de descuento vence este lunes 23 de noviembre La Superintendencia de Transporte Terrestre recuerda que los usuarios pueden gestionar el pago de sus infracciones de forma virtual, evitando acudir a las oficinas.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recuerda que el trámite puede hacerse de manera virtual a través de Sutran Digital, evitando así la visita a sus oficinas.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recuerda que el trámite puede hacerse de manera virtual a través de Sutran Digital, evitando así la visita a sus oficinas. Foto: composición LR

Los conductores que mantienen multas de tránsito pendientes podrán acceder hasta este lunes 23 de noviembre al régimen excepcional que permite reducir en 90% el monto de las sanciones comprendidas en la medida. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que el plazo está por finalizar y que los usuarios pueden realizar el trámite de manera virtual.

El beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, permite cancelar únicamente el 10% del valor de las multas incluidas en el régimen. Para facilitar el proceso antes del vencimiento, la entidad habilitó Sutran Digital, una plataforma que permite revisar las infracciones pendientes y gestionar el pago sin acudir presencialmente a sus oficinas.

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¿Cómo acceder al descuento del 90% y pagar las multas por internet?

Para acceder al beneficio y pagar las multas de tránsito con el 90% de descuento a través de Sutran Digital, los conductores deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de [Sutran Digital](https://digital.sutran.gob.pe/?utm_source=chatgpt.com).

Consultar las infracciones registradas a su nombre.

Identificar las multas que están comprendidas en el régimen excepcional.

Verificar el monto actualizado de la deuda con el descuento aplicado.

Realizar el pago del importe restante, equivalente al 10% del valor original de la multa, mediante los canales habilitados en la plataforma.

¿Qué multas pueden consultarse en Sutran Digital y cuáles tienen descuento?

La plataforma brinda acceso, por el momento, a información sobre expedientes de cobranza coactiva correspondientes al 2026 y multas ordinarias por infracciones de tránsito impuestas entre 2021 y 2026. Este alcance permite a los usuarios revisar las sanciones registradas dentro de esos periodos y comprobar si pueden acogerse a la reducción excepcional.

En caso de necesitar información sobre infracciones anteriores a los años contemplados, los conductores pueden recurrir al portal Verifica tu Infracción, habilitado por Sutran para consultar registros de otros periodos. La institución dispone de estos canales digitales para facilitar la identificación de las multas y brindar información sobre las obligaciones pendientes de pago.