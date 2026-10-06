BTS en Perú: Municipalidad Metropolitana de Lima desmiente cierre del estadio de San Marcos a horas del esperado concierto

La Municipalidad Metropolitana de Lima desmiente la clausura del estadio San Marcos, reafirmando que los conciertos de BTS se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre.

La Municipalidad Metropolitana de Lima desmiente la clausura del estadio San Marcos, reafirmando que los conciertos de BTS se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre. Foto: Andina/MML/Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desmintió este domingo la supuesta clausura temporal del estadio San Marcos y confirmó que los conciertos de BTS permanecen programados para los días 7, 9 y 10 de octubre. La comuna señaló que circula información falsa sobre el recinto donde se realizarán las presentaciones de la banda surcoreana.

El pronunciamiento fue emitido ante la difusión de un supuesto comunicado institucional sobre el cierre del estadio. La MML precisó que dicho documento no fue elaborado por la entidad y advirtió que presenta información falsa. Asimismo, indicó que continúa con las inspecciones y coordinaciones correspondientes para que los espectáculos cuenten con las autorizaciones necesarias y se desarrollen de forma ordenada y segura.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

Comunicado de la MML desmintiendo el cierre del estadio San Marcos antes del concierto de la banda surcoreana BTS.

Municipalidad de Lima confirma que los conciertos de BTS en San Marcos siguen programados

La comuna capitalina informó que las presentaciones de BTS no han sido canceladas y que se mantienen previstas en el estadio San Marcos durante tres fechas: 7, 9 y 10 de octubre. De esta manera, la MML descartó que exista una clausura temporal del recinto, como señalaba el documento que comenzó a circular entre usuarios y medios de comunicación.

A través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, la Municipalidad Metropolitana de Lima continúa realizando inspecciones y coordinaciones en el estadio. El objetivo de estas acciones es verificar las condiciones necesarias para que los conciertos se desarrollen con las autorizaciones correspondientes y bajo medidas orientadas a mantener el orden y la seguridad de los asistentes.

MML coordina con la Policía para identificar a responsables de falso comunicado sobre el estadio

La Municipalidad de Lima también informó que coordina con la Policía Nacional del Perú y sus unidades especializadas en delitos informáticos para determinar quiénes elaboraron y difundieron el supuesto comunicado sobre la clausura del estadio San Marcos. Según la entidad, en la pieza se utilizó de manera indebida la identidad gráfica institucional.

La comuna señaló que esta difusión busca generar desinformación y afectar la imagen de la institución. Frente a esta situación, recomendó a la ciudadanía y a los medios de comunicación verificar la procedencia de los contenidos antes de compartirlos y consultar únicamente los canales oficiales de la Municipalidad Metropolitana de Lima para conocer información relacionada con los conciertos de BTS.