[EN VIVO] Sporting Cristal vs Cienciano HOY: a qué hora y dónde ver partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El equipo de Roberto Mosquera necesita ganar en el Gallardo y esperar otro resultado para ganar el Torneo Clausura. Sigue la transmisión del partido Sporting Cristal vs Cienciano.

Sporting Cristal se ubica en el segundo lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cienciano

Sporting Cristal se ubica en el segundo lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Cienciano

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY | Rimenses e imperiales juegan desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la definición del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por Roberto Mosquera tienen la obligación de obtener un triunfo en el Alberto Gallardo y esperar que Sport Huancayo pierda o empate frente a Universitario. Este resultado le permitiría ser campeón del segundo certamen del año y acceder a las semifinales por el título nacional.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Cienciano?

En territorio peruano, el cotejo entre celestes y cusqueños se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano?

La transmisión del partido Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Movistar TV, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano online gratis?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Sporting Cristal vs Cienciano: pronósticos y apuestas

Las casas de apuestas ubican a Sporting Cristal como favorito para el duelo.