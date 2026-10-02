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¿Compraste reventa para BTS?: cómo verificar si tu entrada es original y evitar ser estafado

ARMY, estos son los consejos de seguridad que necesitas saber para verificar tus boletos para el concierto de BTS en Lima. Aquí te dejamos las pautas para identificar si tu tarjeta está clonada.

Acude al Centro de Ayuda de Ticketmaster si considera que tu boleto ha sido clonado. Composición LR. Instagram
Acude al Centro de Ayuda de Ticketmaster si considera que tu boleto ha sido clonado. Composición LR. Instagram
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La alta demanda de boletos para el show de BTS generó una ola de transacciones informales en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, escenario que suele ser aprovechado por organizaciones dedicadas a la falsificación de tickets. A pocos días del evento en San Marcos, cientos de compradores buscan asegurarse de que sus pases sean totalmente válidos para evitar quedarse fuera del concierto.

La modalidad más frecuente en este tipo de eventos no es la falsificación total del diseño de la entrada, sino la clonación de su código QR y su venta múltiple a distintos compradores. Dado que el sistema electrónico de control en puerta solo autoriza el ingreso al primer boleto escaneado, verificar la procedencia del pase antes del show resulta un paso indispensable para no llevarse sorpresas desagradables.

Señales de alerta en boletos físicos y digitales

Una de las principales señales de alerta, en las entradas digitales compartidas por intermediarios no verificados, es la alteración en el tipo de letra o metadato de los archivos PDF. Los estafadores suelen sobreponer datos de documentos de identidad sobre boletos que ya fueron comercializados previamente, por lo que cualquier borde difuso o inconsistencia en la tipografía debe considerarse un indicio de adulteración.

En el caso de boletos físicos, es vital comprobar la presencia de sellos de agua, hologramas de seguridad y la nitidez del QR impreso en el papel térmico original. Las copias fraudulentas suelen presentar papel de menor gramaje, ausencia de brillo en los elementos de seguridad y decoloración rápida al contacto con el calor o la fricción moderada.

Canales oficiales y pasos ante una irregularidad

Para quienes adquirieron pases nominativos, la única vía completamente segura para validar su titularidad es la plataforma oficial de la ticketera autorizada a través de la cuenta personal del comprador. Las empresas encargadas del boletaje recuerdan de forma reiterada que no se responsabilizan por transacciones ejecutadas fuera de su sistema oficial y que los códigos transferidos de manera informal no cuentan con garantía de reemisión.

Si durante los días previos al show detectas que tu boleto ha sido duplicado, debes acudir de inmediato al Centro de Ayuda de Ticketmaster, la empresa encargada del concierto, para proceder con la denuncia. Asimismo, es fundamental conservar todos los comprobantes de transferencia bancaria, capturas de pantalla y números telefónicos del vendedor para formalizar la denuncia correspondiente ante la División de Estafas de la Policía Nacional.

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