Final Alianza Lima vs Universitario EN VIVO, Liga Femenina 2026: a qué hora y dónde ver partido de hoy Las victorianas saldrán a buscar la remontada en Matute por la final de vuelta del Torneo Clausura Femenino. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Universitario GRATIS.

Universitario parte con ventaja en la serie gracias al 3-1 de la ida. Foto: Liga Femenina

Universitario parte con ventaja en la serie gracias al 3-1 de la ida. Foto: Liga Femenina

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY? | El clásico de vuelta por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 empezará a las 11.00 a. m. en Matute. La transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, puede seguir el minuto a minuto a través de la cobertura que te ofrece La República.

Las dirigidas por Carlos Véliz parten con ventaja en la serie tras ganar 3-1 en la ida. Un empate o triunfo en el recinto victoriano les permitirá quedarse con el segundo certamen del año y, además, ser campeonas nacionales.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la final del Clausura femenino?

La final Alianza Lima vs Universitario empezará a las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 11.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El partido entre Alianza y Universitario será transmitido en señal abierta a través de América TV (canal 4).Otra opción para ver las incidencias es el canal de YouTube Bicolor+.

¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Universitario femenino online gratis?

En caso no puedas acceder a los canales mencionados, puedes seguir el duelo, con los videos de los goles y las mejores jugadas, a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará la final Alianza Lima vs Universitario femenino?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) por la final de vuelta del Clausura de la Liga Femenina 2026.

Alianza Lima vs Universitario: últimos partidos

Así quedaron los últimos clásicos entre blanquiazules y cremas por la Liga Femenina.