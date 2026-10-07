Balean bus de la ruta 10 E con pasajeros a bordo en Pachacamác: suspenderían operaciones tras ataque

Un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla fue atacado a balazos en la madrugada del 7 de octubre en Pachacámac. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los diez pasajeros.

Un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla fue atacado a balazos en la madrugada del 7 de octubre en Pachacámac. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los diez pasajeros.

Un bus de la empresa de transporte Santo Cristo de Pachacamilla (Etrascpsa) fue atacado a balazos durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre, cuando trasladaba a unos diez pasajeros por la avenida Las Palmas, en el distrito de Pachacámac. Los ocupantes tuvieron que lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por los disparos.

De acuerdo con información preliminar, la unidad acababa de salir de su paradero inicial, ubicado en la zona de Villa Poeta, cuando fue interceptada por dos sujetos. Los atacantes se acercaron al vehículo y dispararon contra la unidad antes de escapar a bordo de un automóvil negro.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

El conductor logró mantener el control del bus y, tras el ataque, decidió retornar al patio de maniobras de la empresa junto con los pasajeros. Pese a la cantidad de disparos, ninguna persona resultó herida.

Policía encontró 11 casquillos tras ataque

El bus terminó con varios impactos de bala en la parte delantera, el parabrisas y uno de los laterales. En la escena, agentes de la Policía y peritos de Criminalística encontraron 11 casquillos de bala, mientras realizaban las diligencias para determinar cómo ocurrió el atentado.

Julio Pretenoche, vocero de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, confirmó que el vehículo fue atacado cuando trasladaba pasajeros y señaló que, hasta el momento, la empresa no había recibido amenazas previas.

"Ha sufrido un atentado de un aproximado de 10 impactos de bala, pero gracias a Dios el conductor está ileso al igual que los usuarios que se encontraban en el bus", declaró.

Tras lo ocurrido, la empresa evalúa suspender temporalmente sus operaciones como medida preventiva. Los transportistas también analizan si participarán en el paro anunciado para este viernes 9 de octubre.

Sería el tercer ataque contra la empresa

Según representantes del sector transporte, el atentado registrado en Pachacámac no sería un hecho aislado. Santo Cristo de Pachacamilla habría sufrido otros dos ataques durante los últimos dos años, de acuerdo con lo señalado por los transportistas.

La modalidad también genera preocupación porque, según Pretenoche, los ataques contra empresas formales se habrían producido sin una amenaza previa. Esta situación, indicó, dificulta anticipar posibles agresiones y adoptar medidas para proteger a conductores y pasajeros.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables. Como parte de las diligencias, se revisarán las cámaras de seguridad ubicadas en viviendas cercanas a la avenida Las Palmas para reconstruir la ruta que siguieron los atacantes tras efectuar los disparos.

El ataque ocurrió mientras Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia, medida adoptada por el Gobierno para enfrentar los altos índices de criminalidad.