Disparan contra bus lleno de pasajeros en Manchay: mujer resultó herida tras roce de bala

Efectivos de la Policía Nacional no descartan que el hecho se trate de un nuevo caso extorsivo. | Composición LR

Efectivos de la Policía Nacional no descartan que el hecho se trate de un nuevo caso extorsivo. | Composición LR

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Un bus de transporte público de la empresa CTI, que trasladaba al menos a 12 pasajeros, fue atacado a balazos la tarde de este miércoles en el centro poblado de Manchay, en el distrito de Pachacámac. El atentado dejó herida a una mujer de 46 años por el roce de un proyectil y reavivó las alertas por presuntos casos de extorsión contra transportistas en Lima.

El ataque ocurrió alrededor de las 3.00 p. m. a la altura del paradero 1 de Manchay, en una zona donde operan mototaxis. Según las primeras investigaciones, un delincuente que iba en una motocicleta abrió fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar. Aunque el objetivo inicial habría sido un grupo de mototaxistas, varios proyectiles impactaron en el bus que cubre la ruta entre Manchay y La Punta.

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Inseguridad en el transporte público

Los pasajeros vivieron momentos de terror al escuchar la ráfaga de disparos. Para protegerse, muchos se arrojaron al piso del vehículo mientras las balas rompían las ventanas laterales del ómnibus. Pese a la violencia del ataque y a los numerosos impactos registrados en la unidad, no se reportaron víctimas mortales.

La única persona lesionada fue una pasajera de 46 años, quien sufrió una herida superficial causada por el roce de una bala. La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde recibió atención médica en el área de emergencias y posteriormente fue dada de alta al no presentar lesiones de gravedad.

Durante las diligencias, agentes de la Policía Nacional del Perú encontraron 16 casquillos en la escena del crimen. Horas después, peritos de Criminalística inspeccionaron el bus de la empresa CTI y lograron extraer un proyectil que había quedado incrustado en la estructura interna del vehículo.

En investigación

Las evidencias serán sometidas a peritajes para determinar el tipo de arma utilizada y establecer la dinámica del ataque. Asimismo, la Policía recopila declaraciones de testigos y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar al motociclista y a un presunto cómplice.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que el atentado estaría relacionado con mafias dedicadas a la extorsión, una modalidad criminal que en los últimos meses ha golpeado a empresas de transporte público y a mototaxistas que operan en las zonas periféricas de Lima. La empresa CTI evitó pronunciarse sobre lo ocurrido por temor a sufrir nuevas represalias.

Tras el atentado, conductores de transporte público y mototaxistas de Manchay exigieron mayor presencia policial y acciones concretas para frenar los ataques armados que ponen en riesgo la vida de pasajeros, peatones y comerciantes. En tanto, la Policía Nacional informó que reforzará el patrullaje en los puntos considerados críticos mientras continúan las investigaciones del caso.

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