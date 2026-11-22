En un reflexivo artículo, 'La próxima izquierda' ('The Next Left', The New Yorker, 16 de noviembre de 2026), Jill Lepore analiza, a partir de los resultados de las elecciones de medio mandato, el papel y la evolución del socialismo en la vida política de Estados Unidos. Su punto de referencia es 1912, el año de mayor auge del Partido Socialista. Recuerda que tenía entonces más de mil cargos electos y cincuenta y seis alcaldes.

A ese momento de expansión le siguió una marginalidad casi absoluta. Daniel Bell ha señalado que, hacia 1950, el socialismo estadounidense había quedado reducido a una simple anotación en los archivos de la historia.

Sin embargo, progresivamente ese registro inerte fue cobrando nueva vida. El socialismo —ya no como partido político, sino como un conjunto de ideas y propuestas vinculadas a la clase trabajadora, a las clases medias empobrecidas y a los sectores marginados de la sociedad norteamericana— fue revalorizándose con el tiempo. Muchas de las reformas de su programa de 1912 —el salario mínimo, la jornada máxima, la abolición del trabajo infantil, las pensiones de vejez y el seguro de desempleo— se adoptaron primero en los estados y, al concluir el New Deal, a escala nacional.

También se hicieron realidad el impuesto federal a la renta y la elección directa de los senadores, consagrados en las enmiendas constitucionales de 1913. Más tarde, sus ideas de justicia social y cohesión, sistematizadas por Michael Harrington en The Other America (1962), fueron valoradas por Kennedy y sirvieron de base a la Guerra contra la Pobreza que emprendió la administración de Lyndon B. Johnson.

Desde entonces, el socialismo democrático no ha dejado de desarrollarse como doctrina política y como movimiento social. Su principal organización, los Socialistas Democráticos de América (DSA), se fundó en 1982. Con Bernie Sanders conquistó un espacio en el debate nacional y fue ganando peso como corriente dentro del Partido Demócrata, especialmente después de la candidatura presidencial del senador en 2016. Se puso los pantalones largos el 4 de noviembre de 2025, con el triunfo de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York. La América de Trump amaneció con un socialista democrático al frente de la capital del capitalismo: un desafío al extremismo de derecha y un nuevo aliento para los demócratas en su oposición al presidente.

Mamdani no ganó con una agenda ideológica ni de políticas globales. Lo hizo interpretando las penurias y limitaciones de vida de la gente. Por eso una de sus primeras medidas fue la congelación de los alquileres con contratos de uno y de dos años en el millón de departamentos de renta estabilizada, donde viven unos 2,4 millones de neoyorquinos.

La amplia victoria demócrata trajo avances socialistas que no se veían desde 1912: seis miembros de los DSA ganaron escaños en el Congreso, sus dos congresistas en ejercicio fueron reelegidos y sus candidatos se impusieron en alcaldías de enorme importancia: Los Ángeles, Washington D. C., Seattle, Ann Arbor y Providence.

El Partido Demócrata, en su conjunto, obtuvo resultados históricos: recuperó el control de ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Representantes, el recuento más reciente le otorgaba 257 escaños, frente a 172 de los republicanos, con seis contiendas aún sin resolver. En el Senado alcanzó una mayoría de 56 a 44, su mayor avance en escaños en casi setenta años.

Ambos fenómenos —el resurgimiento de los planteamientos socialistas y el resonante triunfo demócrata— se explican en gran medida por el retorno de un programa que ya no se agota en las identidades y los derechos de las minorías, sino que vuelve a situar en el centro las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores populares y de las clases medias: el retorno a una agenda popular, no populista. En Estados Unidos, el pensamiento ultraderechista ya no es hegemónico; está contestado.

El mapa político europeo muestra una orientación más plural aún. De los veintisiete gobiernos de la Unión Europea, catorce son de derecha o centroderecha —cinco de ellos con participación de partidos de derecha radical—, seis de centro, seis de izquierda o centroizquierda y uno de gran coalición (Alemania). Las elecciones del 29 de noviembre en España pueden llevar al gobierno a la derecha conservadora, pero también puede perderlas. Sánchez, convertido en la némesis de sus adversarios, con su enorme sensibilidad por lo nacional y popular y su probada capacidad negociadora, puede frustrar, una vez más, el delirio por su recambio. En Francia, las primeras opciones favorecen a la derecha radical, pero la izquierda probablemente obtenga sus mejores resultados de la última década.

Otro dato significativo es el triunfo de la izquierda en las elecciones del 20 de septiembre en Berlín: Die Linke duplicó su votación, alcanzó el 25,7% y se convirtió, por primera vez, en la fuerza más votada de un estado federado alemán. El factor decisivo fue la vivienda: la crisis de los alquileres dominó la campaña.

Ese resultado confirma que el futuro de la izquierda pasa por retornar a una agenda popular que incida en las condiciones de vida de la gente. Las grandes movilizaciones en España e Italia por el derecho a la vivienda y la reducción del costo de vida, junto con las multitudinarias protestas de estudiantes y trabajadores en Francia, confirman tanto la demanda popular por decisiones que mejoren su vida cotidiana como la pertinencia de las respuestas programáticas que retomen lo popular.

En América Latina, la situación muestra, en lo esencial, una realidad dispersa, con una tendencia actual hacia la derecha, aunque no necesariamente hacia la derecha ultra o radical. Más allá de Milei y de Abelardo de la Espriella, varios proyectos que se anunciaban radicales se debaten hoy en una duda hamletiana entre los discursos de campaña y el llamado al pragmatismo. Kast, en Chile, es paradigmático; y Fujimori, en el Perú, en otros decibeles, parece estar en la misma duda, aunque sin la misma contundencia.

La reelección de Lula ha dado un nuevo impulso a los sectores progresistas y abre el camino a una evolución más plural de una región que es más diversa de lo que sugiere el estereotipo de una extrema derecha dominante: cinco gobiernos de derecha radical, populista o iliberal; nueve de derecha o centroderecha democrática; quince de izquierda o centroizquierda democrática, y tres regímenes autoritarios no democráticos —Cuba, Nicaragua y Venezuela—. Haití atraviesa una transición política y queda fuera de esas categorías.

Lo que sí parece evidente es que los referentes programáticos de la política mundial están cambiando. La agenda de la diversidad, de los derechos de las minorías y de las identidades, que definió a la izquierda en la fase expansiva de la globalización y que fue contestada por la derecha populista y nacionalista, está dejando de ser la “contradicción principal”. La disputa parece centrarse ahora en cómo y con qué eficiencia se satisfacen las demandas cotidianas de la población: seguridad ciudadana; trabajo formal y decente; vivienda asequible y segura; transporte público gratuito o de bajo costo; acceso a la canasta familiar, salarios más altos; cuidado y educación infantil; salud universal que combine gratuidad, calidad y bajo costo, y una educación para el trabajo que iguale los estándares públicos y privados.

El espacio social de la contienda política se está desplazando del debate sobre referentes ideológicos, derechos e identidades hacia el corazón del origen de la política desde hace siglos: las condiciones de vida de la gente y su relación con el Estado.