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¿Se puede votar con el DNI vencido hoy?: requisitos y tipos de documentos autorizados por Reniec

Reniec aconseja que los ciudadanos mantengan su DNI actualizado para otros trámites.

La disposición aplica a los DNI azules, amarillos y electrónicos, incluyendo todos los modelos de DNI electrónico. También se aceptan documentos de identidad de menores.
La disposición aplica a los DNI azules, amarillos y electrónicos, incluyendo todos los modelos de DNI electrónico. También se aceptan documentos de identidad de menores.Foto: Andina/Composición LR
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Los ciudadanos peruanos cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentre vencido o próximo a vencer pueden utilizarlo excepcionalmente este domingo 4 de octubre para sufragar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La disposición fue establecida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para facilitar el ejercicio del derecho al voto durante esta jornada electoral.

La medida comprende los DNI azules, amarillos y electrónicos, incluidos los modelos DNIe 1.0, 2.0 y 3.0. También permite que los adultos que todavía cuentan con un DNI correspondiente a su etapa de minoría de edad puedan presentar ese documento al momento de votar. La vigencia excepcional se aplica únicamente durante la fecha establecida para estos comicios.

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Reniec permite votar con DNI vencido o por vencer durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec dispuso mediante una resolución emitida el 28 de agosto que los documentos de identidad vencidos o que estén por vencer mantengan su validez hasta el domingo 4 de octubre de 2026. De esta manera, los electores que no hayan actualizado su DNI pueden presentarlo para identificarse ante su mesa de sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales.

La institución precisó que tener un DNI desactualizado no significa perder la condición de ciudadano ni el derecho a participar en las elecciones. La disposición busca garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio durante la jornada electoral, incluso cuando su documento haya superado su fecha de vigencia habitual.

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¿Qué documentos están autorizados para sufragar y cuántos electores se benefician de la medida?

La autorización alcanza al DNI azul, al DNI amarillo y a las distintas versiones del DNI electrónico: 1.0, 2.0 y 3.0. Asimismo, los adultos que todavía poseen un documento de identidad emitido cuando eran menores de edad pueden utilizarlo para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el padrón electoral de estos comicios, 26 millones 314.724 ciudadanos están habilitados para participar en la jornada. Dentro de este grupo, 1 millón 735.329 electores tienen el DNI vencido y pueden acogerse a la disposición excepcional de Reniec para emitir su voto este domingo 4 de octubre del 2026.

Aunque la medida permite utilizar el documento vencido o próximo a vencer durante las elecciones, Reniec recomienda mantener el DNI actualizado. Contar con un documento vigente permite realizar distintos trámites y facilita el ejercicio de otros derechos vinculados a la identificación ciudadana.

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