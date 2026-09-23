Reniec suma 4 nuevas sedes para tramitar el DNI con cita desde el 28 de setiembre: ¿dónde están?

Los ciudadanos podrán reservar turnos con hasta una semana de anticipación. Los trámites disponibles incluyen duplicados, renovaciones y actualizaciones del DNI en las nuevas sedes de Reniec.

Los ciudadanos podrán reservar turnos con hasta una semana de anticipación. Los trámites disponibles incluyen duplicados, renovaciones y actualizaciones del DNI en las nuevas sedes de Reniec. Foto: composición LR

Los ciudadanos de Huánuco, Tumbes, Iquitos y Tacna tendrán cuatro nuevas opciones para programar sus trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI) en Reniec. Desde el lunes 28 de setiembre, las sedes principales de estas regiones comenzarán a atender bajo el sistema de citas, que permitirá separar un turno con hasta una semana de anticipación.

La nueva modalidad estará disponible para procedimientos específicos del DNI y se aplicará de manera progresiva en más oficinas. Reniec indicó que la medida busca facilitar la organización de las visitas y contribuir a que los ciudadanos puedan completar oportunamente sus trámites de identificación antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Video destacado EXCLUSIVO: REVELAN DETALLES DE CÓMO SE PLANEÓ EL ASESINATO DE LA CHINA POLO |ARDE TROYA CON OXENFORD

¿Cómo reservar una cita para tramitar el DNI en Huánuco, Tumbes, Iquitos y Tacna?

El primer paso para obtener una cita es cancelar la tasa correspondiente al trámite que se desea realizar. Este pago puede hacerse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o págalo.pe. En caso de utilizar Yape, se debe generar previamente un ticket, seleccionar el código del procedimiento y efectuar el pago desde la opción de servicios de la aplicación.

Con el pago realizado, el ciudadano debe ingresar al Gestor de Citas de Reniec y escoger “Reservar cita”. El sistema solicitará sus datos personales para validar la identidad. Luego deberá seleccionar “Trámite de DNI/DNIe”, indicar el procedimiento que necesita y escoger una de las oficinas disponibles.

La reserva continúa con el registro de un correo electrónico. A esa dirección llegará un código que deberá ser ingresado en la plataforma para completar la validación. Finalmente, el usuario podrá elegir entre las fechas y horarios disponibles para acudir presencialmente.

Las cuatro oficinas que se incorporan al sistema se encuentran en direcciones específicas: Huánuco, en jirón 28 de Julio N.° 825; Tumbes, en avenida Tumbes Norte N.° 550; Iquitos, en jirón Próspero N.° 201; y Tacna, en calle Deustua N.° 173.

¿Qué trámites de DNI se pueden realizar con cita en las nuevas sedes de Reniec?

El mecanismo de reserva podrá utilizarse para solicitar un duplicado, renovar el documento, actualizar información o realizar una rectificación del DNI. Estos son los procedimientos que los ciudadanos podrán programar mediante el Gestor de Citas en las cuatro nuevas sedes.

La cita no corresponde al recojo de documentos ni a los servicios relacionados con registros civiles. Los trámites de nacimiento, matrimonio, defunción y la solicitud de copias certificadas de actas, entre otros, mantienen una atención por orden de llegada en las oficinas correspondientes.

También será posible solicitar citas para los trámites de DNI de menores de edad. Para estos casos, el adulto responsable deberá identificarse y acreditar el vínculo familiar o la representación del menor.

Por otro lado, las personas con discapacidad y las madres gestantes no están obligadas a reservar un turno para efectuar trámites de DNI, ya que tienen acceso a atención preferencial. Reniec precisó que continuará anunciando las sedes que se incorporen a la atención mediante citas.