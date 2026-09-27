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¿Aún no recoges tu DNI? Reniec atenderá el 4 de octubre hasta las 5 p.m. por las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Carmen Velarde, jefa de Reniec, informó que cerca de 600,000 documentos están pendientes de recojo. Las principales oficinas ofrecerán atención desde las 6:15 a.m. hasta las 7:45 p.m. antes de los comicios.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ampliará su horario para la entrega de DNI hasta el 4 de octubre, facilitando el recojo de documentos pendientes para las Elecciones 2026.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ampliará su horario para la entrega de DNI hasta el 4 de octubre, facilitando el recojo de documentos pendientes para las Elecciones 2026.Foto: composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá abiertas las oficinas habilitadas hasta las 5 de la tarde del domingo 4 de octubre, fecha de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. La medida permitirá atender a ciudadanos que todavía tengan pendiente recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La jefa de la institución, Carmen Velarde, informó que actualmente existen alrededor de 600,000 documentos de identidad pendientes de recojo. La ampliación de los servicios se implementará durante los días previos y el mismo día de los comicios para facilitar las gestiones relacionadas con el documento.

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Reniec ampliará sus horarios antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las principales agencias atenderán durante esta semana desde las 6:15 de la mañana hasta las 7:45 de la noche. Para el sábado 3 de octubre, el horario se extenderá hasta las 10 de la noche, mientras que las oficinas habilitadas para el domingo 4 funcionarán de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

Los ciudadanos que hayan realizado un trámite pueden verificar previamente el estado de su DNI. Si el sistema muestra un avance del 100 %, deberán acudir a la sede que seleccionaron para recogerlo. Reniec también mantiene habilitadas opciones virtuales para iniciar trámites como duplicados y renovaciones.

En los centros de impresión de la entidad también será posible solicitar un duplicado urgente en caso de pérdida. El tiempo estimado para obtenerlo es de aproximadamente una hora, aunque dependerá de la sede y de su capacidad operativa. Los pagos pueden realizarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

Como parte de la atención especial previa a los comicios, este domingo 27 de setiembre Reniec también dispone de 39 sedes abiertas en Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Lima, Puno e Ica. Los servicios disponibles y los horarios varían según cada local, por lo que se recomienda revisar previamente la información correspondiente a la oficina.

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La entrega de documentos pendientes no será la única alternativa para los electores que lleguen a la jornada electoral con un DNI vencido. Reniec prorrogó excepcionalmente la vigencia de estos documentos para las ERM 2026, por lo que podrán utilizarse para votar el 4 de octubre.

La disposición comprende los DNI azul, amarillo y electrónico. También alcanza a quienes cumplieron o cumplirán 18 años hasta esa fecha y todavía conservan un DNI amarillo. El documento vencido, sin embargo, solo tendrá validez para sufragar durante estos comicios y no podrá utilizarse para otros trámites que requieran identificación vigente.

El padrón electoral de las ERM 2026 está conformado por 26 millones 314,724 ciudadanos habilitados para votar. De ese total, 1 millón 735,329 cuentan con un DNI vencido y podrán acogerse a la disposición excepcional establecida por Reniec.

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