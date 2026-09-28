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DNI gratis hasta el 4 de octubre: Reniec lanza campaña y revela quiénes serán los beneficiados en Lima y regiones

El organismo inició una campaña para facilitar el acceso al documento ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Revisa los requisitos, puntos y horarios de atención.

Campaña DNI gratis del Reniec
Campaña DNI gratis del ReniecComposición LR / Andina
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la realización de una campaña del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre para facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) de la población más vulnerable. Durante la jornada, el organismo ofrecerá trámites y entregas de DNI, así como orientación en servicios registrales.

Esta iniciativa se ejecutará en Lima y diferentes regiones del país a través de diversos espacios públicos, tales como auditorios, plazas de armas, locales comunales y estadios municipales. Revisa las condiciones para acceder a la campaña y conoce los puntos exactos a los que puedes acudir para tramitar la documentación ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

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Campaña de DNI gratis del Reniec: ¿dónde se realizará?

La institución informó que esta actividad se desarrollará en Lima y otras regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. Esta iniciativa se desarrollará en un horario diferenciado, según el punto establecido para la campaña.

Son en total 122 puntos definidos los que formarán parte de la jornada. Para conocer la hora y duración de la actividad, así como las ubicaciones exactas y los servicios que se ofrecerán, puedes ingresar a este enlace. El documento te mostrará el detalle de cada lugar seleccionado para que así puedas definir cuál queda más cerca de tu ubicación y evaluar tu participación durante el periodo determinado.

¿Quiénes son los beneficiados de la campaña del Reniec hasta el 4 de octubre?

La entidad señaló que esta actividad está dirigida a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a su derecho a la identidad y la documentación. En este grupo se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad, entre ellos niñas, niños y adolescentes.

Durante la campaña, las personas que formen parte de estos grupos poblacionales y que ya realizaron sus trámites del DNI previamente y verificaron que está listo para su recojo, también podrán acudir a los lugares consignados para recoger su documento. Si aún no comprobaste el estado de tu trámite, puedes hacerlo ingresando en este enlace.

ERM 2026 son el 4 de octubre: ¿puedes votar con DNI vencido?

Sí. El Reniec informó que se permite a los ciudadanos votar con el DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El documento puede estar en cualquiera de sus versiones, ya sea amarillo, azul o electrónico 1.0, 2.0 y 3.0. Esta medida es excepcional y solo tendrá efecto para el sufragio del próximo 4 de octubre.

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