DNI gratis hasta el 4 de octubre: Reniec lanza campaña y revela quiénes serán los beneficiados en Lima y regiones
El organismo inició una campaña para facilitar el acceso al documento ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Revisa los requisitos, puntos y horarios de atención.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la realización de una campaña del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre para facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) de la población más vulnerable. Durante la jornada, el organismo ofrecerá trámites y entregas de DNI, así como orientación en servicios registrales.
Esta iniciativa se ejecutará en Lima y diferentes regiones del país a través de diversos espacios públicos, tales como auditorios, plazas de armas, locales comunales y estadios municipales. Revisa las condiciones para acceder a la campaña y conoce los puntos exactos a los que puedes acudir para tramitar la documentación ante la proximidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).
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Campaña de DNI gratis del Reniec: ¿dónde se realizará?
La institución informó que esta actividad se desarrollará en Lima y otras regiones como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Ucayali. Esta iniciativa se desarrollará en un horario diferenciado, según el punto establecido para la campaña.
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Son en total 122 puntos definidos los que formarán parte de la jornada. Para conocer la hora y duración de la actividad, así como las ubicaciones exactas y los servicios que se ofrecerán, puedes ingresar a este enlace. El documento te mostrará el detalle de cada lugar seleccionado para que así puedas definir cuál queda más cerca de tu ubicación y evaluar tu participación durante el periodo determinado.
¿Quiénes son los beneficiados de la campaña del Reniec hasta el 4 de octubre?
La entidad señaló que esta actividad está dirigida a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a su derecho a la identidad y la documentación. En este grupo se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad, entre ellos niñas, niños y adolescentes.
Durante la campaña, las personas que formen parte de estos grupos poblacionales y que ya realizaron sus trámites del DNI previamente y verificaron que está listo para su recojo, también podrán acudir a los lugares consignados para recoger su documento. Si aún no comprobaste el estado de tu trámite, puedes hacerlo ingresando en este enlace.
ERM 2026 son el 4 de octubre: ¿puedes votar con DNI vencido?
Sí. El Reniec informó que se permite a los ciudadanos votar con el DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El documento puede estar en cualquiera de sus versiones, ya sea amarillo, azul o electrónico 1.0, 2.0 y 3.0. Esta medida es excepcional y solo tendrá efecto para el sufragio del próximo 4 de octubre.