La orquesta La Bella Luz sigue en el ojo de la tormenta, tras la denuncia de su exintegrante Naldy Saldaña contra el exdirector musical, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos. Tras la recepción de la solicitud de prisión preventiva de la joven de 25 años contra el denunciado, el conjunto musical emitió un comunicado en el cual canceló su show en el Centro Comercial Minka programado para el 18 de noviembre.

La resolución judicial fue declarada a pocos días de la celebración del 32.º aniversario de la agrupación chiclayana, la cual tiene planificado un evento para su conmemoración el 28 de noviembre en el Parque Zonal Lloque Yupanqui. Hasta el momento, Oscar 'Senderito' Custodio, actual director general de la orquesta, no se ha pronunciado ante la disposición, pese a que el conjunto presenta un pedido de reparación civil en favor de la denunciante.

¿Qué pasó entre Naldy Saldaña y la orquesta Bella Luz?

La cantante presentó una denuncia formal contra el entonces director musical, acusándolo de presuntos tocamientos indebidos, respaldando su testimonio con cámaras de seguridad. Tras el hecho ocurrido en junio, la artista decidió renunciar a la agrupación al sentir falta de respaldo por parte de los responsables del grupo ante acusaciones previas a la querella formal.

Asimismo, tras su imputación oficial contra el exdirector musical del conjunto chiclayano, la artista señaló que no hubo comunicación fluida para resolver temas pendientes tras su salida. Además, expuso que la convivencia laboral se volvió insostenible mientras el acusado seguía vinculado al entorno del grupo, lo que motivó su decisión de apartarse definitivamente.

¿Qué medidas tomó la agrupación La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña?

En medio de la polémica, la agrupación informó que Sánchez Chavesta dejó de formar parte del grupo. Asimismo, Óscar Junior Custodio descartó que su familiar regresara a la orquesta, señalando que su prioridad era cooperar con las acciones legales señaladas en su contra.

A pesar de las medidas adoptadas, la orquesta vuelve a quedar bajo escrutinio público tras la cancelación de su presentación en Minka por el pedido de prisión preventiva. El foco ahora recae en el rumbo del conjunto musical a puertas de su aniversario del 28 de noviembre y en la respuesta de su dirigencia ante el proceso judicial.