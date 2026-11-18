César Sánchez Chavesta tendrá que enfrentar un pedido de prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público por la presunta comisión del delito contra la libertad y violación sexual en agravio de Naldy Saldaña. Tras darse a conocer la medida coercitiva, el abogado del exdirector musical de La Bella Luz, Carlos Trejo, aseguró que todo se trataría de una venganza por parte de la cantante peruana, contra quien tomarían acciones legales una vez que termine el proceso.

A manera de defensa, el letrado indicó que César Sánchez Chavesta está arrepentido de sus acciones, pero no por acosar a Naldy Saldaña, sino por haber mantenido un romance clandestino con ella, ya que él es un hombre que tiene esposa e hijos.

“Mi patrocinado me refiere que él se dejó llevar por actos que ya habían venido suscitando con la señorita. Se siente culpable porque él es una persona que tiene su esposa y sus hijos. Lo que me manifiesta mi patrocinado es que ellos tenían una relación clandestina, pero que él haya cometido el delito, ¡no!”, declaró Carlos Trejo para el programa 'Arriba mi gente'.