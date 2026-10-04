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Atacan a balazos al hotel Smart a plena luz del día en la avenida La Marina, en La Perla

Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el establecimiento, ubicado cerca de la avenida La Marina. Según vecinos, sería el segundo atentado contra el inmueble en menos de una semana.

Tras el ataque, en los exteriores del establecimiento se encontraron hasta 15 casquillos de bala.
Tras el ataque, en los exteriores del establecimiento se encontraron hasta 15 casquillos de bala. | Composición LR
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Un nuevo ataque armado generó alarma entre los vecinos del distrito de La Perla, en el Callao. Dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta dispararon hasta en 15 ocasiones contra el hotel Smart, ubicado entre la vía auxiliar de la avenida La Marina y el jirón Talara. El atentado ocurrió el último sábado, alrededor de las 3.00 p. m.

Tras el ataque, en los exteriores del establecimiento se encontraron hasta 15 casquillos de bala. De acuerdo con la información recogida en la zona, tres proyectiles impactaron directamente contra la infraestructura del inmueble. Pese a la cantidad de disparos, no se reportaron víctimas en el lugar.

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Efectivos de la Policía Nacional llegaron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Asimismo, se advirtió la presencia de cámaras de videovigilancia en los negocios y establecimientos cercanos, cuyos registros podrían contribuir a reconstruir el recorrido de los atacantes.

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Hotel Smart habría sufrido dos ataques en menos de una semana

De acuerdo con las declaraciones de los vecinos, este no sería el primer atentado contra el hotel Smart en los últimos días. Los testigos señalaron que el establecimiento también habría sido atacado durante la madrugada del último jueves, cuando desconocidos realizaron disparos contra el inmueble.

La reiteración de los ataques en un periodo menor a una semana ha generado preocupación entre los residentes de la zona, quienes temen que se produzcan nuevos hechos de violencia.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de los atentados y la identidad de los responsables. No obstante, debido a la modalidad de los ataques y su reiteración, no se descarta que estén relacionados con un presunto caso de extorsión. Las investigaciones policiales deberán determinar si existe alguna amenaza previa contra los propietarios o trabajadores del establecimiento.

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