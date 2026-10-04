Elecciones Municipales y Regionales 2026: chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales

Con una población estimada de más de 1.200.000 habitantes, la Provincia Constitucional del Callao es un importante bastión político. En las Elecciones Municipales y Regionales 2026, los chalacos también votarán por un nuevo gobernador regional y un alcalde provincial, así como por los alcaldes distritales de la provincia.

El Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) tendrá una importancia clave en la región portuaria durante los próximos cinco años. Las políticas de salud, infraestructura, educación y seguridad —esta última, una de las principales problemáticas de la zona— pueden partir de esta institución. Ciro Castillo dejará la gobernación regional tras un periodo marcado por cuestionamientos políticos y una inversión irregular en obras.

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Mientras que el gobernador regional tiene competencias de alcance regional, el alcalde provincial del Callao gobierna directamente la ciudad y está a cargo de diversos servicios municipales. La gestión del serenazgo y la descongestión vehicular serán algunas de las principales materias que deberá atender el nuevo alcalde.

En el Callao, son siete los distritos que también elegirán a sus autoridades: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua-Reynoso, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú. Los alcaldes distritales tendrán como tarea coordinar directamente con el alcalde provincial y las demás autoridades para atender los problemas más inmediatos de los vecinos chalacos.