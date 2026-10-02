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San Marcos suspende clases presenciales hasta nuevo aviso por ser centro de votación de las ERM 2026 este domingo 4 de octubre

Las actividades académicas de la UNMSM quedaron suspendidas desde el 1 de octubre para facilitar el uso del campus como centro de votación, a solicitud de la ONPE.

Debido a la solicitud de la ONPE, el campus se empleará como centro de votación desde el 1 de octubre, lo que obligó a suspender las clases presenciales hasta nuevo aviso.
Debido a la solicitud de la ONPE, el campus se empleará como centro de votación desde el 1 de octubre, lo que obligó a suspender las clases presenciales hasta nuevo aviso.Foto: composición LR/Difusión
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) trasladará sus actividades académicas a la modalidad virtual debido a que su campus será utilizado como centro de votación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), previstas para este domingo 4 de octubre. La medida responde a la solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para emplear las instalaciones universitarias como local de sufragio.

Desde el 1 de octubre, las clases presenciales quedaron suspendidas hasta nuevo aviso en la denominada Decana de América. La universidad pidió a docentes y estudiantes adoptar las previsiones necesarias para mantener el desarrollo de las actividades académicas mediante plataformas y herramientas digitales durante el periodo establecido.

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San Marcos trasladará sus clases a la modalidad virtual por las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La decisión fue comunicada por la UNMSM a través de su cuenta oficial en la red social X, luego del requerimiento de la ONPE para disponer del campus universitario como sede de las mesas de votación. Por este motivo, las actividades académicas continuarán de manera virtual, mientras el recinto cumple la función electoral asignada para los comicios.

El campus sanmarquino albergará diversas mesas de sufragio para la jornada electoral. Ante este escenario, la institución educativa indicó que tanto docentes como estudiantes deberán utilizar los recursos digitales disponibles para garantizar la continuidad de sus actividades académicas mientras se mantenga la suspensión de la presencialidad.

“La UNMSM comunica que, debido a la solicitud de la ONPE para utilizar el campus universitario como local de votación desde el 1 de octubre de 2026, las actividades académicas y clases se desarrollarán en modalidad virtual, durante el periodo que corresponda”, se lee en el comunicado.

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Comunicado de la UNMSM.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: cuándo se realizarán y cómo verificar la mesa de sufragio

Las ERM 2026 se desarrollarán este domingo 4 de octubre entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. En estos comicios, más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales.

Cada mesa de sufragio estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes. Los ciudadanos que deseen comprobar si fueron seleccionados para cumplir esta función pueden hacerlo mediante la plataforma habilitada por la ONPE, para lo cual deberán ingresar únicamente su número de DNI.

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