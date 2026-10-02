Es falso que solo dos de cada 10 alumnos alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura y razonamiento en la prueba PISA 2025

César Huamantuma, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro, afirmó en un reciente debate electoral que los resultados de la prueba PISA muestran que "de cada 10 alumnos, sólo dos aprobaron satisfactoriamente en comprensión lectora y razonamiento".

PerúCheck revisó los resultados de la evaluación PISA 2025 publicados por el Ministerio de Educación y halló que las cifras oficiales no muestran que únicamente dos de cada 10 estudiantes hayan alcanzado el nivel básico en las competencias mencionadas.

¿En qué consiste la prueba PISA?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , PISA evalúa a estudiantes de 15 años y mide su capacidad para utilizar conocimientos y habilidades ante situaciones y problemas.

PISA no clasifica a los estudiantes en términos de "aprobados" o "desaprobados", como ha señalado el candidato Huamantuma. Sus resultados se presentan mediante puntajes y niveles de desempeño. Para lectura, matemática y ciencia, la OCDE establece el nivel 2 como el mínimo para el desarrollo de la competencia.

¿Qué ocurrió en comprensión lectora?

En lectura, los resultados de PISA 2025 muestran que el 41,8% de los estudiantes peruanos alcanzó o superó el nivel 2. Esto equivale aproximadamente a cuatro de cada 10 estudiantes, el doble de la proporción señalada por Huamantuma. El 58,2% se ubicó por debajo de ese nivel.

Resultados PISA 2025.

Los estudiantes ubicados en el nivel 2, que representan el 26% del total, pueden, entre otras tareas, localizar datos mediante criterios implícitos, interpretar partes específicas de un texto, reflexionar sobre el propósito global de textos de mediana extensión y comparar y evaluar argumentos. A ellos se suman quienes alcanzaron los niveles 3, 4, 5 y 6.

¿Y en razonamiento matemático?

La segunda parte de la declaración del candidato Huamantuma tampoco coincide con los resultados. PISA evalúa la competencia matemática, que el propio estudio define como la capacidad de una persona para “razonar matemáticamente”, además de formular, emplear e interpretar las matemáticas para resolver problemas en distintos contextos.

En esta competencia, el 30,5% de los estudiantes peruanos alcanzó o superó el nivel 2 en PISA 2025. Esto representa aproximadamente tres de cada 10 estudiantes, y no dos de cada 10 como sostuvo el candidato. El 69,5% se ubicó por debajo del nivel 2.

Resultados PISA 2025.

Los estudiantes del nivel 2, que representan el 19,7% del total, pueden resolver situaciones que requieren estrategias simples, extraer información relevante de tablas y gráficos estadísticos, establecer proporciones sencillas y realizar interpretaciones literales de resultados. Los niveles superiores agrupan a los estudiantes con habilidades matemáticas de mayor complejidad.

Los resultados presentados por PISA son nacionales

Existe, además, una precisión relevante en el contexto de una candidatura al Gobierno Regional de Arequipa. El documento del Ministerio de Educación presenta resultados nacionales de PISA 2025. La muestra tiene representatividad nacional y por estratos de sexo, edad y área, pero la publicación revisada por PerúCheck no presenta resultados específicos para la región Arequipa.

Conclusión

Los resultados oficiales muestran que aproximadamente cuatro de cada 10 estudiantes alcanzaron o superaron el nivel básico en lectura y tres de cada 10 lo hicieron en matemática en la prueba PISA 2025. Además, PISA no emplea la categoría de alumnos que "aprobaron satisfactoriamente" utilizada por el candidato. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de César Huamantuma como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.