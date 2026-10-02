Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral

Los peruanos se preparan para una nueva jornada democrática este 4 de octubre, con medidas especiales de seguridad, controles en distintas regiones del país, con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El plan de seguridad para estos comicios incluye el despliegue de fiscales, bomberos, policías y militares que permitirán al normal desarrollo de la jornada electoral, así como garantizar el orden público y brindar las condiciones necesarias para los ciudadanos, miembros de mesa y personal que participe en el proceso.

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Más de 100.000 soldados y policías se encargarán de la seguridad antes, durante y después del domingo, día en que los peruanos elegirán a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

Desde las 7.00 a. m. a 5.00 p. m., más de 26 millones de peruanos, con su voto, definirán el futuro de sus autoridades civiles. Además, desde este sábado rige la ley seca, entre otras restricciones, como la prohibición de reuniones o manifestaciones políticas. Evite multas.

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El despliegue de las tropas policiales y militares comenzó este viernes y se ha venido realizando de forma coordinada y conjunta con el Ministerio Público.

Así, el material electoral estará a tiempo en los 2,115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.

A través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha movilizado más de 41 mil militares, quienes actuarán bajo los principios de estricta neutralidad, disciplina, profesionalismo y respeto al orden constitucional y democrático.

Se ha desplegado 8300 patrullas militares hacia 10.097 locales de votación, para lo cual se emplearán más de 3400 vehículos terrestres, 170 vehículos fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter. También se usarán drones de la Fuerza Aéreaen prevención en distintos distritos de Lima.

El despliegue se ejecutará hasta el seis de octubre y estará a cargo de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas. La operación comprende el empleo de capacidades terrestres, aéreas y fluviales para alcanzar los puntos asignados en todo el territorio nacional y garantizar la presencia del personal militar durante el proceso electoral.

Por su parte, la Policía Nacional presentó el último viernes el plan de operaciones que contempla el despliegue de 57 mil 738 efectivos en todo el país. De ellos, 46 mil efectuarán el resguardo en locales y 11 mil serán desplegados en el traslado del material electoral.



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“El despliegue electoral no le dará tregua a la delincuencia. El patrullaje preventivo, las operaciones policiales y los servicios de emergencia no se detienen en el país. Mientras resguardamos el orden público, nuestras unidades de inteligencia e investigación criminal seguirán combatiendo el delito con firmeza en cada rincón del país”, enfatizó el ministro César Astudillo.

Por su parte, el comandante general de la PNP, Freddy López Mendoza, hizo un llamado a la ciudadanía que acudirá a las urnas, exhortándola a cumplir con todas las recomendaciones de seguridad y no hacer caso a mensajes que puedan perturbar esta fiesta electoral.

El Ministerio Público mantendrá desplegados a más de 6800 fiscales en los 34 distritos fiscales del país para prevenir e investigar delitos electorales antes, durante y después de la jornada de sufragio. Esta labor conjunta abarca la participación de las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción.

Con ello se busca salvaguardar la legalidad y transparencia del proceso electoral para garantizar el ejercicio del voto en todo el país.

Ello sobre la base de información registrada por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022, en las que se registraron 139 personas detenidas en 23 distritos fiscales y 152 incidencias de relevancia penal.