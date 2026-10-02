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Niña de 11 años muere tras ser rescatada de las llamas de un incendio forestal en Cusco

El estado de salud de la menor se complicó, presentando lesiones severas en órganos y la vista. Su hermano mayor, quien la rescató, también está grave en la UCI del hospital.

Su hermano, quien logró rescatarla, también presenta quemaduras severas y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Cusco.
Su hermano, quien logró rescatarla, también presenta quemaduras severas y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Cusco.Foto: Andina/Composición LR
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Una niña de 11 años murió en Cusco luego de permanecer seis días internada por las graves quemaduras que sufrió durante un incendio forestal registrado en la comunidad de San Juan, en el distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo. La menor, identificada por sus iniciales R. C., tenía el 80% del cuerpo afectado y recibió atención en el Hospital Regional del Cusco.

El estado de salud de la menor se agravó en las últimas horas debido a las lesiones provocadas por el fuego. Además de las extensas quemaduras, presentaba afectación de órganos internos y la vista. Su hermano mayor, quien logró rescatarla durante el incendio, también resultó gravemente herido y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Menor no resistió las graves heridas que sufrió durante el incendio en Cusco

La menor ingresó al Hospital Regional del Cusco en condición crítica y fue trasladada a la UCI debido a la extensión de sus lesiones. El personal médico realizó las gestiones necesarias para evaluar un eventual traslado a Lima, donde podría recibir atención especializada, pero su estado se deterioró antes de concretarse esta posibilidad.

Alan Díaz, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, confirmó el fallecimiento y señaló que la situación médica de la niña había empeorado durante las últimas horas. La institución realizó acompañamiento a los familiares y participa en las gestiones posteriores al deceso.

Entre las dificultades identificadas durante la atención estuvo la falta de un banco de piel en el principal hospital de Cusco. Según explicó el representante de la Defensoría, este recurso habría formado parte de las alternativas consideradas para el tratamiento de la menor si lograba superar la etapa crítica de su recuperación.

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Hermano que la rescató de las llamas continúa internado en el Hospital Regional

El hermano mayor de la menor también sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y continúa bajo atención médica en la UCI del Hospital Regional del Cusco. Su diagnóstico permanece en reserva, mientras los médicos mantienen el seguimiento de su evolución.

La familia afronta además las gestiones para trasladar el cuerpo de la niña hasta Pomacanchi. La Defensoría del Pueblo informó que también se busca reponer aproximadamente siete unidades de sangre utilizadas durante la atención de los hermanos.

La madre de ambos, Primitiva Abiga, expresó su preocupación por el estado de salud de su hijo y señaló que la familia no dispone de recursos económicos suficientes para afrontar el traslado del cuerpo. Por ello, pidió apoyo a las autoridades locales y a la población.

Mientras tanto, las autoridades esperan los resultados de las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades relacionadas con el incendio forestal. Las diligencias se encuentran a cargo de la instancia policial correspondiente.

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