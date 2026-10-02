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Joven pasajero dispara a conductor de 69 años tras negarse a pagar el servicio de taxi en Arequipa

El pasajero, identificado como Rodil Mamani Amachi, fue detenido por la PNP horas después del tiroteo. Inicialmente, el taxista Clemente Huanqui del Carpio fue trasladado al Hospital Regional Honorio Delgado.

Clemente Huanqui del Carpio fue atacado por Rodil Mamani Amachi, de 27 años, quien disparó durante una discusión. El taxista, tras ser herido, logró llegar a la ayuda de un oficial policial.
Clemente Huanqui del Carpio fue atacado por Rodil Mamani Amachi, de 27 años, quien disparó durante una discusión. El taxista, tras ser herido, logró llegar a la ayuda de un oficial policial.Foto: composición LR/Difusión
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Un conductor de taxi de 69 años resultó herido de bala en el rostro luego de un enfrentamiento con un pasajero que presuntamente se negó a pagar el servicio. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 a. m. en la urbanización Las Orquídeas, en el Cercado de Arequipa, y el sospechoso fue detenido horas después por la Policía Nacional del Perú.

El taxista Clemente Huanqui del Carpio trasladó hasta ese sector al pasajero, identificado como Rodil Mamani Amachi, de 27 años. De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, ambos habrían discutido después de que el pasajero descendiera del vehículo sin cancelar la carrera. Durante el altercado, el joven habría utilizado un arma de fuego y disparado contra el conductor.

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Taxista de 69 años fue herido de bala en el rostro y permanece estable

Tras recibir el impacto, Huanqui consiguió volver a su vehículo y avanzar hasta las inmediaciones del colegio Alas Peruanas. Allí solicitó auxilio a un efectivo policial, quien permitió que fuera trasladado de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

El director del establecimiento, José Tancco, explicó que el proyectil ingresó por la región maxilar. El paciente permaneció consciente y estable, por lo que inicialmente no requirió una intervención quirúrgica de emergencia. Los médicos tampoco encontraron un orificio de salida del proyectil. Después de la atención inicial, el conductor solicitó ser trasladado a un establecimiento de EsSalud debido a que cuenta con seguro social.

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Sospechoso fue capturado por la PNP poco después de disparar a taxista.

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Policía captura a pasajero acusado de disparar al conductor en Arequipa

Las diligencias policiales permitieron avanzar en la identificación del presunto atacante. Percy Torres, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri-Arequipa), indicó que, después del disparo, el sospechoso habría escapado y arrojado el arma dentro de uno de los inmuebles ubicados en la zona.

El arma fue localizada posteriormente en una vivienda de la urbanización Las Orquídeas. Además, los investigadores utilizaron las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a Mamani Amachi. Según el coronel PNP, los registros permitieron establecer su identidad, mientras que la licencia del arma figuraba registrada en Sucamec. Cerca de las 11:30 a. m., el joven fue intervenido en inmediaciones de la Universidad Continental y trasladado a la sede de la Divincri. El detenido es investigado por el presunto delito de intento de homicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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