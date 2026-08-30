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Emergencia en Arequipa: vientos intensos avivan incendio forestal cerca de complejo arqueológico en el Valle del Colc

El fuego permanece activo en Yanque y afecta pastizales naturales. Pobladores y personal municipal trabajan para impedir que las llamas se aproximen al sitio arqueológico de Uyo Uyo.

Fuertes vientos dificultan el control del incendio y favorecen el avance de las llamas en Yanque.
Fuertes vientos dificultan el control del incendio y favorecen el avance de las llamas en Yanque. | Foto: composición LR
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Un incendio forestal permanece activo en las inmediaciones del complejo arqueológico de Uyo Uyo, en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, Arequipa. El fuego comenzó alrededor de las 9:00 a. m. del sábado 29 de agosto y se extiende principalmente sobre pastizales naturales, mientras autoridades locales y pobladores trabajan para contenerlo. Las fuertes ráfagas de viento complican las labores y aumentan el riesgo de que las llamas continúen avanzando por el Valle del Colca.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni viviendas afectadas. Tampoco se ha informado de daños en el sitio arqueológico; sin embargo, la cercanía del incendio mantiene en alerta a las autoridades. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa realiza el seguimiento de la emergencia.

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Fuertes vientos dificultan el control del incendio y favorecen el avance de las llamas en Yanque

Las condiciones meteorológicas se han convertido en uno de los principales obstáculos para detener el fuego. Las ráfagas registradas en la zona favorecen que las llamas se desplacen sobre la vegetación seca y dificultan los intentos por controlar los diferentes puntos afectados.

El humo también se ha extendido por el valle y, según información proporcionada por el alcalde distrital de Yanque, José Sarayasi, alcanza sectores de Coporaque, Yanque y Chivay. Los establecimientos hoteleros próximos al área del incendio se encuentran aproximadamente a un kilómetro de distancia del fuego.

Mientras continúe la emergencia, el COER Arequipa mantendrá el monitoreo de la zona para evaluar la evolución del siniestro y las posibles afectaciones.

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Comuneros y autoridades intentan evitar que el fuego alcance el complejo arqueológico de Uyo Uyo

Ante el avance de las llamas, pobladores de Yanque se sumaron a las labores para abrir frentes de contención y reducir el riesgo de que el incendio llegue hasta Uyo Uyo. El alcalde José Sarayasi advirtió que los recursos disponibles resultan insuficientes y solicitó mayor apoyo para enfrentar la emergencia.

La autoridad señaló que cuatro trabajadores municipales, junto con integrantes de la comunidad, participan en las acciones contra el fuego. Su principal preocupación es impedir que las llamas alcancen el sitio arqueológico debido a la facilidad con la que se propagan por los pastizales secos.

“Necesitamos gente para apagar el fuego”, manifestó Sarayasi al solicitar acciones de apoyo para reforzar el trabajo que se realiza en el sector.

Por ahora, las afectaciones reportadas corresponden a cobertura vegetal. Las autoridades y los habitantes de Yanque continúan trabajando en la zona mientras las condiciones del viento dificultan controlar completamente el incendio.

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