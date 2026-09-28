Es falso que estas fotografías muestren la cédula de votación real de las ERM 2026 en Sicuani, Canchis, Cusco

En las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, se han difundido en redes sociales dos fotografías que supuestamente mostrarían la cédula de sufragio para elegir al gobernador y vicegobernador regional de Cusco, y a los consejeros regionales, alcalde y regidores de la provincia de Canchis.

Primera imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Segunda imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Descripción atribuida al material. Foto: Facebook

En algunas publicaciones, incluso, los usuarios aseguraban que en la cédula “no aparecerá el nombre ni la fotografía del candidato”.

Otra descripción atribuida al material. Foto: Facebook

A pesar de lo indicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó a través de sus redes sociales que este material es falso, pues no fue difundido por ella y tampoco corresponde a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Pronunciamiento de la ONPE vía redes sociales. Foto: X

Asimismo, explicó que tampoco se trata de materiales de prueba utilizados por la institución durante sus capacitaciones, ya que en dichos casos, estos incluyen símbolos de organizaciones políticas ficticias, no reales como en los virales.

Finalmente, la ONPE recordó que toda la información oficial sobre las ERM 2026 se encuentra disponible en sus plataformas, mismas que recomendó revisar para evitar confusiones y la difusión de información falsa.