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Mininter y gremio de transporte interprovincial coordinan acciones contra la extorsión

Ministro César Astudillo señaló que "la PNP todos los días gana batallas contra la delincuencia", y que la lucha contra la extorsión requiere información, inteligencia y una respuesta coordinada entre el Estado y quienes están directamente expuestos al delito.

Mininter sostuvo reunión con un gremio de transportistas.
Mininter sostuvo reunión con un gremio de transportistas.
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Frente a esta problemática de la criminalidad, el ministerio del Interior anunció esta tarde que continúa fortaleciendo el trabajo articulado con los distintos gremios del transporte para enfrentar la extorsión y el sicariato.

El titular de ese portafolio, César Astudillo, se reunió este viernes con representantes de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros en Ómnibus para establecer acciones conjuntas y enfrentar a la criminalidad organizada.

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Señaló que la PNP todos los días gana batallas contra la delincuencia y que la lucha contra la extorsión requiere información, inteligencia y una respuesta coordinada entre el Estado y quienes están directamente expuestos al delito.

En ese sentido, destacó que gracias a la labor de inteligencia policial se logró la reciente captura de los presuntos delincuentes que habrían incendiado una miniván, en Los Olivos.

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"Necesitamos que la información que ustedes tienen se convierta en inteligencia, investigación y resultados. Vamos a seguir trabajando de manera articulada para identificar a las organizaciones criminales que están detrás de estos hechos", señaló.

El representante del Poder Ejecutivo indicó también que se potenciarán las herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo de investigación e inteligencia policial.

El titular del Interior estuvo acompañado por el viceministro del Orden Interno, Juan Carlos Sotil; y el director nacional de Investigación Criminal, general PNP José Zavala.

Por su parte, el vocero de la Asociación del Transporte Interprovincial de Pasajeros de Ómnibus, Martín Ojeda, saludó la disposición del ministro Astudillo para entablar este diálogo y generar un trabajo coordinado con la Policía Nacional para combatir el delito que más está afectando actualmente sus actividades.

En esta cita también participaron el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Víctor Hugo Meza; el jefe de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri, coronel PNP Holger Obando; el presidente del gremio de transporte interprovincial, Luis Flores, y otros representantes.

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CIFRAS ALARMANTES

El Ministerio Público registró un total de 13.892 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional entre enero y julio de 2026. Los reportes emitidos por el Observatorio de Criminalidad proyectan que, de mantenerse esta tendencia creciente, el año podría cerrar con más de 32.000 casos en todo el territorio peruano.

A ello se agregan los 328 homicidios registrados del 28 de julio al 27 de setiembre. De ellos, 239 fueron ocasionados por armas de fuego (72,9%), siendo el principal factor de los asesinatos e incluso en lugares en pleno estado de emergencia como Lima (80,2%), Callao (83,9%), Piura (85,2%), La Libertad (82,4%).

 Además, en el Ministerio Público se denuncia un secuestro cada 90 minutos equivalente a 430 al mes y tiende a superar los 5.000 casos anuales.

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