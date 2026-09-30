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Pastor evangélico Adilson Yauri suma nueva denuncia por abuso sexual en Ventanilla: “Me decía que debo purificarme para ser libre”

La Fiscalía investiga a Adilson Yauri tras las múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por mujeres de su congregación. Mientras las diligencias continúan, el investigado permanece en libertad.

Según la denunciante, Yauri utilizó su posición de líder religioso para ejercer control sobre ella, alegando tener poder divino. Ella también mencionó que sufrió consecuencias emocionales graves, incluso pensamientos suicidas.
Según la denunciante, Yauri utilizó su posición de líder religioso para ejercer control sobre ella, alegando tener poder divino. Ella también mencionó que sufrió consecuencias emocionales graves, incluso pensamientos suicidas.Foto: composición LR
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Una nueva acusación contra el pastor Adilson Yauri fue difundida en las últimas horas, luego de que una mujer relatara ante cámaras un presunto abuso sexual que habría ocurrido cuando tenía 18 años. La denunciante aseguró que llegó hasta un inmueble de Ventanilla, Callao, acompañada de su hija de seis meses, tras aceptar una supuesta ayuda espiritual ofrecida por el religioso.

El testimonio fue presentado por el programa Ocurre Ahora, donde la mujer explicó que el evangélico habría utilizado su posición dentro de la congregación y expresiones vinculadas con la fe para ejercer control sobre ella. De acuerdo con su versión, el encuentro que inicialmente tendría como finalidad una oración terminó en el presunto abuso sexual.

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Nueva denunciante relata cómo Adilson Yauri habría usado la religión para someterla

La mujer contó que conoció la propuesta de Yauri como una forma de recibir ayuda frente a una enfermedad. Según su relato, el investigado le habría dicho que debía realizarle una oración para expulsar aquello que afectaba su cuerpo. Ella acudió al lugar sin prever, según afirmó, lo que posteriormente ocurriría.

De acuerdo con la denunciante, el religioso habría presentado sus acciones como parte de una supuesta intervención espiritual. También aseguró que Yauri habría afirmado tener una condición especial otorgada por Dios y que utilizaba advertencias relacionadas con su familia para conseguir que ella obedeciera. Entre las consecuencias que, según su versión, le habría mencionado estaban posibles desgracias para sus hijos y otros integrantes de su familia.

Después de aquellas experiencias, la mujer decidió apartarse de la congregación. En su declaración también contó que atravesó una situación emocional complicada y que llegó a intentar quitarse la vida. Actualmente, afirmó que todavía mantiene temor por posibles consecuencias derivadas de lo ocurrido.

La denunciante explicó que tampoco ha contado los hechos a todos sus familiares. Según manifestó, teme que su entorno la responsabilice por lo sucedido o que la situación genere vergüenza entre sus parientes.

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Fiscalía continúa investigación contra Adilson Yauri tras denuncias de cinco mujeres

El relato se incorpora a otros testimonios que fueron difundidos previamente y que señalan a Yauri por presuntos abusos sexuales y tocamientos indebidos. Las mujeres que declararon en esos reportajes describieron situaciones en las que, según sus versiones, el religioso habría utilizado su papel dentro de la congregación para acercarse a ellas.

Algunos testimonios señalan que los encuentros habrían ocurrido en lugares privados o dentro del templo después de que Yauri ofreciera oraciones, orientación religiosa o ayuda frente a determinadas dificultades personales. Una de las mujeres afirmó que el investigado la habría llevado por la fuerza hasta un sector próximo al púlpito, donde presuntamente ocurrió el abuso.

El caso también es materia de investigación fiscal. Una de las denuncias fue presentada en 2025 y, según información difundida anteriormente, las diligencias incluyeron procedimientos como AFIS, evaluaciones de medicina legal y una entrevista en Cámara Gesell. Posteriormente, el expediente pasó al Ministerio Público.

La Fiscalía habría calificado la investigación como compleja, por lo que cuenta con un plazo ampliado para desarrollar las diligencias. Yauri permanece en libertad mientras continúa el proceso. Su reciente traslado a la comisaría de Villa Los Reyes se produjo por un incidente distinto: vecinos ingresaron al templo y retiraron parte de las rejas y mobiliario. La intervención policial no constituyó una detención vinculada con las denuncias por presunto abuso sexual, debido a que no existía una orden de captura ni se trataba de un hecho en flagrancia.

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