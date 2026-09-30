Municipalidad del Callao separa a trabajadora tras denuncia por presunta agresión contra su hijo

La Municipalidad Provincial del Callao dispuso la separación inmediata de Susan Estefany Drebeque Campos, trabajadora del área de Regulación y Fiscalización, tras tomar conocimiento a través de redes sociales de presuntas agresiones atribuidas a la mujer contra un menor de edad que sería su hijo.

La comuna rechazó y condenó firmemente cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y aseguró que brindará todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que se adopten las medidas que correspondan, con respeto al debido proceso.

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Denuncia por presunta agresión contra menor

El comunicado de la Municipalidad del Callao se difunde luego de que medios locales reportaran presuntas agresiones físicas y verbales de parte de Susan Estefany Drebeque Campos contra un menor que sería su hijo. Los hechos habrían ocurrido en el interior de un domicilio ubicado en el jirón Loreto, en el Callao.

Según imágenes y mensajes revisados por Prensa Chalaca, la mujer habría utilizado una almohada para agredir al menor mientras le reprochaba un presunto conflicto con el padre. “Ahora, por culpa de tu papá, te voy a matar”, se le habría escuchado decir durante uno de los registros analizados por el medio.

Piden intervención de la Demuna y Fiscalía

Ante la denuncia, el municipio del Callao solicitó la intervención inmediata de la Demuna del Callao para que, en el marco de sus competencias, denuncie ante el Ministerio Público estos hechos, y adopte las acciones de protección y acompañamiento necesarias para salvaguardar los derechos, la integridad y el bienestar del menor.

"Desde la Municipalidad Provincial del Callao rechazamos y condenamos firmemente cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La protección de los menores es una prioridad institucional", aseguró la entidad en un comunicado difundido este miércoles 30 de septiembre.

Defensoría hace seguimiento al caso

La Defensoría del Pueblo informó que, tras tomar conocimiento del hecho, activó las coordinaciones con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) Callao. La entidad informó que se han identificado denuncias registradas desde el año 2022 con presuntas agresiones mutuas entre los padres del niño.

Asimismo, el organismo señaló que el padre del niño habría presentado una denuncia contra la madre. Desde el CEM, se solicitó a la Fiscalía de Familia que remita los actuados al Juzgado de Familia, a fin de que se evalúe la adopción de las medidas de protección que correspondan.

Posteriormente, la madre se constituyó en la Comisaría PNP del Callao junto con el niño. Esta situación fue puesta en conocimiento del representante del Ministerio Público, quien, luego de evaluar los actuados, dispuso que el menor sea puesto a disposición de la Unidad de Protección Especial (UPE).

La Defensoría precisó que actualmente corresponde a la UPE evaluar la situación particular del niño y determinar las medidas de protección que resulten necesarias, priorizando su interés superior. En ese proceso, se deberá evaluar inicialmente la existencia de una red familiar que pueda garantizar adecuadamente su cuidado y protección y, de corresponder, institucionalizar para salvaguardar sus derechos.