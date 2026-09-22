Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Rosa María Palacios explica el funcionamiento del Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Milagros Leiva se encuentra cara a cara con madre de menor agredido en Liceo Naval tras exponer su identidad: "No le voy a preguntar detalles"

Milagros Leiva sostuvo un encuentro con la madre del menor agredido en el colegio Liceo Naval luego de exponer públicamente la identidad del joven. Visiblemente conmovida, la conductora le volvió a pedir perdón y aseguró que no tuvo intención de dañar la imagen del adolescente.

Milagros Leiva recogió el testimonio de la madre del menor agredido en el Liceo Naval. Foto: Captura Panamericana
Milagros Leiva recogió el testimonio de la madre del menor agredido en el Liceo Naval. Foto: Captura Panamericana
google iconLa República en Google

Milagros Leiva sostuvo una entrevista exclusiva con la madre del menor agredido en el colegio Liceo Naval. El encuentro sorprendió a más de uno, ya que la periodista fue duramente criticada por diversos sectores luego de exponer en vivo la identidad del adolescente. Rápidamente, la comunicadora pidió disculpas públicas, las cuales fueron aceptadas por la progenitora del joven, quien aseguró que no la mueve un sentimiento de venganza y, por el contrario, instó a la presentadora de televisión a sumar esfuerzos para encontrar justicia.

En la emisión de 'Esta noche', Leiva indicó que no preguntaría por los detalles del suceso para no afectar a la madre. Asimismo, se informó que el estudiante cuenta con medidas de protección y continúa su recuperación sin asistir a clases presenciales, mientras las autoridades investigan a los implicados.

Puedes ver

Madre de menor agredido en Liceo Naval perdona a Milagros Leiva por revelar identidad de su hijo y periodista manda firme mensaje

lr.pe

Milagros Leiva vuelve a pedir perdón a madre de menor agredido en Liceo Naval

Durante la transmisión, la conductora se dirigió a su invitada para asumir la responsabilidad por la difusión de la identidad del menor en emisiones anteriores. Milagros Leiva agradeció a la madre por aceptar el pedido de perdón hacia su familia e hijo, expresando sus disculpas directas antes de dar paso a los reclamos sobre el caso.

"Estoy con la madre del joven, del adolescente agredido. Tengo que agradecerle, primero, y se lo voy a decir públicamente, mirándola a los ojos, por haber aceptado mi pedido de perdón, mi ofrecimiento de disculpas a usted, a su familia y a su hijo por sobre todas las cosas. Lo siento mucho y agradezco su nobleza de corazón de no solo haberme perdonado, sino también de aceptar esta entrevista", indicó la figura de Panamericana Televisión.

"Quiero decirle que obviamente no le voy a preguntar por algún tipo de detalle porque ni siquiera me puedo imaginar el dolor que usted está sintiendo", agregó Milagros Leiva.

Puedes ver

Milagros Leiva se defiende tras revelar nombre de la víctima del caso Liceo Naval: "Me ganó la madre que soy"

lr.pe

"Mi corazón solo quiere justicia": la sincera confesión de madre del menor agredido en Liceo Naval

La madre del menor agredido en Liceo Naval declaró en Panamericana Televisión que no actúa por odio ni venganza, sino por justicia. Durante la entrevista, la mujer precisó que cuatro de los adolescentes investigados están en libertad con comparecencia y no asistirán al colegio, asegurando que su hijo es el único con derecho a regresar a las aulas cuando su salud se lo permita.

En el programa 'Esta noche', la madre reiteró que acompañará la recuperación del menor y solicitó que la investigación establezca las responsabilidades correspondientes.

Además, señaló que el caso debe servir para evitar situaciones similares de violencia escolar en otros centros educativos del país.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milagros Leiva se encuentra cara a cara con madre de menor agredido en Liceo Naval tras exponer su identidad: "No le voy a preguntar detalles"

Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”

Espectáculos

Magaly Medina impacta con fuerte comentario tras el asesinato de la periodista 'La China Polo': "Intentan decir que soy la asesina"

Jefferson Farfán suelta polémico comentario al ver el entrenamiento de su hijo Adriano en el pádel: "No entiendo ni m..."

Magaly Medina rompe su silencio tras asesinato de la periodista 'China Polo' y expone investigaciones en su contra: "Yo fui su víctima"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Elio Riera a Carlos Bruce por incidente con pistola eléctrica: “Estoy cansado de políticos que gozan de electrocutar a sus asesores”

JNE aún no aclara si exalcaldes que postulan como regidores podrán asumir la alcaldía: "Aún no ha sido materia de definición del pleno"

Abundaron las recetas en seguridad en el primer debate