Milagros Leiva sostuvo una entrevista exclusiva con la madre del menor agredido en el colegio Liceo Naval. El encuentro sorprendió a más de uno, ya que la periodista fue duramente criticada por diversos sectores luego de exponer en vivo la identidad del adolescente. Rápidamente, la comunicadora pidió disculpas públicas, las cuales fueron aceptadas por la progenitora del joven, quien aseguró que no la mueve un sentimiento de venganza y, por el contrario, instó a la presentadora de televisión a sumar esfuerzos para encontrar justicia.

En la emisión de 'Esta noche', Leiva indicó que no preguntaría por los detalles del suceso para no afectar a la madre. Asimismo, se informó que el estudiante cuenta con medidas de protección y continúa su recuperación sin asistir a clases presenciales, mientras las autoridades investigan a los implicados.

Milagros Leiva vuelve a pedir perdón a madre de menor agredido en Liceo Naval

Durante la transmisión, la conductora se dirigió a su invitada para asumir la responsabilidad por la difusión de la identidad del menor en emisiones anteriores. Milagros Leiva agradeció a la madre por aceptar el pedido de perdón hacia su familia e hijo, expresando sus disculpas directas antes de dar paso a los reclamos sobre el caso.

"Estoy con la madre del joven, del adolescente agredido. Tengo que agradecerle, primero, y se lo voy a decir públicamente, mirándola a los ojos, por haber aceptado mi pedido de perdón, mi ofrecimiento de disculpas a usted, a su familia y a su hijo por sobre todas las cosas. Lo siento mucho y agradezco su nobleza de corazón de no solo haberme perdonado, sino también de aceptar esta entrevista", indicó la figura de Panamericana Televisión.

"Quiero decirle que obviamente no le voy a preguntar por algún tipo de detalle porque ni siquiera me puedo imaginar el dolor que usted está sintiendo", agregó Milagros Leiva.

"Mi corazón solo quiere justicia": la sincera confesión de madre del menor agredido en Liceo Naval

La madre del menor agredido en Liceo Naval declaró en Panamericana Televisión que no actúa por odio ni venganza, sino por justicia. Durante la entrevista, la mujer precisó que cuatro de los adolescentes investigados están en libertad con comparecencia y no asistirán al colegio, asegurando que su hijo es el único con derecho a regresar a las aulas cuando su salud se lo permita.

En el programa 'Esta noche', la madre reiteró que acompañará la recuperación del menor y solicitó que la investigación establezca las responsabilidades correspondientes.

Además, señaló que el caso debe servir para evitar situaciones similares de violencia escolar en otros centros educativos del país.