Miguel Arce comparte su historia personal en 'Top Chef VIP 5', conmoviendo a sus compañeros al recordar los últimos días de su padre, quien falleció en junio de 2025. Foto: Telemundo

Miguel Arce comparte su historia personal en 'Top Chef VIP 5', conmoviendo a sus compañeros al recordar los últimos días de su padre, quien falleció en junio de 2025. Foto: Telemundo

El actor y exchico reality Miguel Arce abrió su corazón en 'Top Chef VIP 5', el reality de Telemundo donde participa contra Guty Carrera y otras figuras reconocidas. Durante una reciente competencia, el exparticipante de 'Combate' mostró su lado más vulnerable al hablar cómo fueron los últimos días de su padre, quien partió a la eternidad en junio de 2025, a raíz de un infarto fulminante.

Miguel Arce, quien reveló cómo despilfarró su dinero que ganó en 'Combate', conmovió a sus compañeros, a la conductora Carmen Villalobos y a los jueces de Top Chef VIP 5 al asociar uno de sus platillos con una experiencia dura que vivió como la muerte de su padre.

Miguel Arce reproduce el último audio de su padre

En un reciente capítulo de la quinta temporada de 'Top Chef VIP', el exconductor de 'Esto sí es amor' contó que antes de morir, su papá le mandó un audio para regañarlo por haber esterilizado a un perrito que adoptó. Luego, le hizo saber que no se sentía bien y que iba a comer causa con ceviche, para luego descansar.

“Me dice ‘me siento un poco raro, voy a comer una causa y me voy a dormir’. Es el último mensaje que tengo de mi viejo”, manifestó Miguel, antes de anunciar el audio que le dejó el señor Arce, a las 6.51 p. m. el pasado 1 de junio de 2025. "Me rompí completamente durante un mes. Escuchaba sus audios una y otra vez", dijo con la voz quebrada.

Luego, Miguel Arce aseguró que decidió seguir con su vida a manera de homenaje a su papá. "Tenía la opción de romperme eternamente o estar orgulloso hasta el tuétano de haber tenido un padre como el que tuve durante 40 años", añadió conmovido.

"Su papá, el Sr. Miguel, era guía turístico, tan profesional, amable, todo un caballero siempre al llegar al museo de San Francisco", "Él era un gran guía de turismo, Don Miguel.. .. orgulloso de nuestra historia milenaria. Gran ejemplo", "Con todo Miguel, acá te admiramos, saliste de Perú para hacerte un camino en México" y "Ese tipo de situaciones a veces nos vuelven más duros y fuertes, y eso para los demás es no tener sentimientos"; fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de TikTok quienes llegaron a conocer a don Arce.