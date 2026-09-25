Pastor es denunciado por abuso sexual durante supuestos “rituales de sanación” en Ventanilla

Cinco mujeres, incluida una menor, han denunciado al pastor evangélico Adilson Yauri Canto por presuntos abusos sexuales en Ventanilla, ocurridos desde 2011 durante “rituales de sanación”. | Composición LR

Cinco mujeres, incluida una menor, han denunciado al pastor evangélico Adilson Yauri Canto por presuntos abusos sexuales en Ventanilla, ocurridos desde 2011 durante “rituales de sanación”. | Composición LR

Al menos cinco mujeres denunciaron al pastor evangélico Adilson Yauri Canto, de 51 años, por presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido en el distrito de Ventanilla en el contexto de supuestos “rituales de sanación”. De acuerdo con el abogado de las denunciantes, Max Castro, los hechos investigados se remontarían a 2011 y entre las presuntas víctimas se encuentra una menor de edad.

El caso está en manos de la Fiscalía de Ventanilla, dentro de la carpeta fiscal 497-2026. La denuncia fue presentada el 3 de febrero de 2026, luego de que el abogado tomara contacto con una de las denunciantes. Actualmente, la investigación se encuentra en diligencias preliminares y está a cargo de la fiscal Betty Pacheco Montes.

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Según informó ATV, el Ministerio Público calificó el caso como complejo y estableció un plazo de investigación de ocho meses, que vencería el 3 de octubre.

Cinco mujeres ya declararon en cámara Gesell

Castro informó que cinco mujeres ya brindaron declaración en cámara Gesell como parte de las diligencias. El mecanismo busca recoger el testimonio de víctimas de violencia sexual evitando su exposición innecesaria y reduciendo el riesgo de revictimización durante el proceso.

De acuerdo con el abogado, entre las denunciantes hay una menor de edad. Sin embargo, sostuvo que ninguna de las mujeres cuenta hasta el momento con medidas de protección, pese a que estas fueron solicitadas ante las autoridades en abril.

“Lo que nos llama mucho la atención también es que, pese a tener un tratamiento especial, el Ministerio Público todavía no ha notificado las medidas de protección”, declaró Castro a ATV.

El abogado señaló además que el pastor mantendría contacto con las denunciantes, situación que, según su versión, incrementaría la necesidad de evaluar medidas destinadas a protegerlas mientras continúa la investigación.

Denuncias señalan uso de creencias religiosas

Según la versión de las denunciantes recogida por ATV, Yauri habría utilizado su posición como líder religioso y referencias bíblicas para acercarse a mujeres que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.

El abogado sostiene que las mujeres habían atravesado previamente episodios de violencia física y sexual. En ese contexto, el pastor presuntamente habría presentado determinadas prácticas como formas de “sanación” o “purificación”.

Las acusaciones señalan que habría convencido a las mujeres de mantener relaciones sexuales bajo el argumento de que de esa manera serían “purificadas del mal” o liberadas de este. También se le atribuye haber afirmado que era la personificación de un profeta mencionado en el Antiguo Testamento.

Asimismo, según la información difundida por ATV, el consumo de alcohol del religioso habría sido justificado mediante referencias al personaje bíblico de Noé. Estas afirmaciones forman parte de los testimonios y acusaciones que son materia de investigación fiscal.

Sin medidas de protección pese a la denuncia

La ausencia de medidas de protección es uno de los aspectos cuestionados por la defensa de las denunciantes. Castro sostuvo que la legislación establece una atención célere para las investigaciones relacionadas con violencia sexual y que la carga procesal no debería impedir la adopción oportuna de medidas de resguardo. “La carga procesal no puede ser de ninguna manera un pretexto para no atender una denuncia por agresión sexual”, afirmó el abogado.

Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias preliminares, las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar a una siguiente etapa del proceso y establecer las responsabilidades que correspondan.

Esposa del pastor dice desconocer su paradero, pero hombre seguiría predicando

ATV también acudió a una vivienda ubicada en Ventanilla vinculada al religioso. Una mujer que sería su esposa afirmó que desconocía dónde se encontraba Yauri y evitó brindar mayores detalles sobre las acusaciones. La mujer señaló que conoce tanto al pastor como a las denunciantes. Al ser consultada por el caso que involucra a una menor de edad, respondió: “Yo no sé nada”. También indicó que había escuchado anteriormente esas versiones y las calificó como “habladurías”.

El medio acudió además a la sede de la Iglesia Pentecostal Unida del Perú en Ventanilla, donde, según la versión de las denunciantes, el pastor se habría reunido con integrantes de la comunidad religiosa.

Otra información difundida por ATV señala que Yauri continuaría predicando pese a las denuncias presentadas en su contra. La investigación fiscal permanece en etapa preliminar y será el Ministerio Público el encargado de determinar si corresponde formalizar una investigación preparatoria.