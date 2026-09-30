Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Gas natural para las regiones: ¿Qué falta para hacerlo realidad?

Sociedad

BTS en San Marcos: Municipalidad de Lima realizará tres inspecciones para verificar seguridad de conciertos

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres revisará la seguridad del montaje, estructuras temporales y vías de evacuación del recinto; también se verificará el aforo de 52.851 asistentes.

Municipalidad de Lima realizará inspecciones en el estadio San Marcos, donde será el concierto de BTS
Municipalidad de Lima realizará inspecciones en el estadio San Marcos, donde será el concierto de BTS | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará tres inspecciones técnicas al Estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Las verificaciones estarán a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y se desarrollarán los días 2, 5 y 6 de octubre, con el objetivo de comprobar las condiciones de seguridad del montaje y las vías de evacuación del recinto.

Durante las inspecciones se revisarán las estructuras temporales, los medios de evacuación internos, las torres de audio y video, las instalaciones eléctricas y otros elementos que puedan representar algún riesgo para los asistentes. La comuna informó que la empresa promotora presentó el 14 de setiembre el expediente con el plan de seguridad del evento y viene participando en reuniones de coordinación.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Lima, Mario Casaretto, precisó que las inspecciones de la municipalidad se concentrarán en las condiciones internas del estadio, mientras que otras entidades asumirán competencias relacionadas con el exterior del recinto.

"Las inspecciones son internas a cargo de GRD. En el ámbito externo participan las entidades que tienen competencia en esas materias, como Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y Movilidad Urbana, que desarrolla el plan de desvíos", explicó.

La promotora ha solicitado un aforo de 52.851 asistentes, cantidad que será verificada durante las inspecciones. El evento contempla, además, una configuración de escenario de 360 grados, con espectadores distribuidos entre las tribunas y la zona de cancha.

Puedes ver

¿Qué conciertos habrá en Perú en octubre 2026? Artistas, fechas y venta de entradas

lr.pe

Evacuación será progresiva

De acuerdo con el plan previsto, la salida de los asistentes se realizará de manera progresiva después de cada presentación. Primero evacuarán a las personas ubicadas en las tribunas y posteriormente a quienes se encuentren en la zona de cancha.

Para facilitar el desplazamiento del público, se habilitarán además dos puertas adicionales respecto de conciertos anteriores: las puertas 3 y 8 del Estadio San Marcos. La medida busca ampliar las vías de salida y reducir la concentración de asistentes durante la evacuación.

La autorización final para la realización de los espectáculos corresponde al Ministerio del Interior, entidad que emite la resolución respectiva y determina las garantías y la participación de la Policía Nacional. El organizador, por su parte, mantiene la responsabilidad de implementar las medidas de seguridad dentro del recinto.

Puedes ver

Conciertos en Perú 2026: qué artistas vienen, cuándo se presentan y dónde comprar entradas

lr.pe

Municipalidad señala experiencia en espectáculos

Durante una supervisión de las obras del nuevo C5, en Las Malvinas, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que la comuna ha supervisado más de 35 espectáculos durante el presente año.

El burgomaestre también hizo referencia a los problemas registrados durante la segunda fecha del concierto de Robbie Williams y sostuvo que la Municipalidad de Lima busca evitar que situaciones de ese tipo afecten la imagen de la capital ante eventos internacionales.

"Desde la Municipalidad de Lima siempre trabajamos con profesionalismo para eventos de talla internacional, como los que vamos a vivir en el Estadio San Marcos", señaló Reggiardo.

Con las inspecciones programadas para los primeros días de octubre, la comuna busca verificar que el montaje, las estructuras y las rutas de evacuación cumplan con las condiciones previstas antes de las tres presentaciones de BTS en Lima.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Previa Alianza Lima vs Palestino EN VIVO: a qué hora y dónde ver el amistoso internacional de hoy desde Matute

Alineaciones Argentina vs Bolivia EN VIVO: estos son los posibles 11 del partido de hoy por la Fecha FIFA 2026

Matt Damon fundó una ONG tras visitar una aldea de Zambia en 2006 y 20 años después ya ha ayudado a más de 92 millones de personas

Sociedad

Dentista muere tras ser atropellado por camioneta que terminó contra condominio de San Miguel

Municipalidad del Callao separa a trabajadora tras denuncia por presunta agresión contra su hijo

Exclusión estructural: 9 lenguas originarias sin intérpretes para acceder a justicia, salud y servicios básicos

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Obras no apoyará censura contra ministro César Astudillo y Buen Gobierno definirá su postura en las próximas horas

Luis Miguel Llanos declina en su candidatura a la alcaldía de Lima y anuncia apoyo a Francis Allison

López Chau a Keiko Fujimori: "Su mensaje político es amenazante, concéntrese en atender a la población"