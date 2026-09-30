BTS en San Marcos: Municipalidad de Lima realizará tres inspecciones para verificar seguridad de conciertos

Municipalidad de Lima realizará inspecciones en el estadio San Marcos, donde será el concierto de BTS | Composición LR

Municipalidad de Lima realizará inspecciones en el estadio San Marcos, donde será el concierto de BTS | Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará tres inspecciones técnicas al Estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre. Las verificaciones estarán a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y se desarrollarán los días 2, 5 y 6 de octubre, con el objetivo de comprobar las condiciones de seguridad del montaje y las vías de evacuación del recinto.

Durante las inspecciones se revisarán las estructuras temporales, los medios de evacuación internos, las torres de audio y video, las instalaciones eléctricas y otros elementos que puedan representar algún riesgo para los asistentes. La comuna informó que la empresa promotora presentó el 14 de setiembre el expediente con el plan de seguridad del evento y viene participando en reuniones de coordinación.

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El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Lima, Mario Casaretto, precisó que las inspecciones de la municipalidad se concentrarán en las condiciones internas del estadio, mientras que otras entidades asumirán competencias relacionadas con el exterior del recinto.

"Las inspecciones son internas a cargo de GRD. En el ámbito externo participan las entidades que tienen competencia en esas materias, como Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y Movilidad Urbana, que desarrolla el plan de desvíos", explicó.

La promotora ha solicitado un aforo de 52.851 asistentes, cantidad que será verificada durante las inspecciones. El evento contempla, además, una configuración de escenario de 360 grados, con espectadores distribuidos entre las tribunas y la zona de cancha.

Evacuación será progresiva

De acuerdo con el plan previsto, la salida de los asistentes se realizará de manera progresiva después de cada presentación. Primero evacuarán a las personas ubicadas en las tribunas y posteriormente a quienes se encuentren en la zona de cancha.

Para facilitar el desplazamiento del público, se habilitarán además dos puertas adicionales respecto de conciertos anteriores: las puertas 3 y 8 del Estadio San Marcos. La medida busca ampliar las vías de salida y reducir la concentración de asistentes durante la evacuación.

La autorización final para la realización de los espectáculos corresponde al Ministerio del Interior, entidad que emite la resolución respectiva y determina las garantías y la participación de la Policía Nacional. El organizador, por su parte, mantiene la responsabilidad de implementar las medidas de seguridad dentro del recinto.

Municipalidad señala experiencia en espectáculos

Durante una supervisión de las obras del nuevo C5, en Las Malvinas, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó que la comuna ha supervisado más de 35 espectáculos durante el presente año.

El burgomaestre también hizo referencia a los problemas registrados durante la segunda fecha del concierto de Robbie Williams y sostuvo que la Municipalidad de Lima busca evitar que situaciones de ese tipo afecten la imagen de la capital ante eventos internacionales.

"Desde la Municipalidad de Lima siempre trabajamos con profesionalismo para eventos de talla internacional, como los que vamos a vivir en el Estadio San Marcos", señaló Reggiardo.

Con las inspecciones programadas para los primeros días de octubre, la comuna busca verificar que el montaje, las estructuras y las rutas de evacuación cumplan con las condiciones previstas antes de las tres presentaciones de BTS en Lima.