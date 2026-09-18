Una vigilancia policial mensual en el domicilio del joven también fue establecida como parte de las medidas preventivas. La Fiscalía solicita el internamiento de los adolescentes investigados por este caso.

Una vigilancia policial mensual en el domicilio del joven también fue establecida como parte de las medidas preventivas. La Fiscalía solicita el internamiento de los adolescentes investigados por este caso. Foto: composición LR

El Poder Judicial dictó medidas de protección preventivas a favor de un adolescente de 16 años, estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise, quien fue víctima de una presunta agresión sexual. La decisión fue adoptada por el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima, que estableció disposiciones dirigidas a evitar nuevos actos de violencia contra el menor durante el desarrollo de las investigaciones.

Entre las medidas ordenadas se encuentra la prohibición para que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales, como WhatsApp y Facebook, para establecer contacto o realizar acciones contra el agraviado. Además, el órgano jurisdiccional dispuso el patrullaje de periódico de efectivos policiales en los alrededores de la vivienda del adolescente afectado.

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Poder Judicial prohíbe contacto de presuntos agresores con la víctima y ordena terapias psicológicas

La resolución emitida por el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima contempla restricciones destinadas a proteger al estudiante agraviado. Los presuntos agresores no podrán utilizar espacios privados ni plataformas digitales para dirigirse contra el adolescente, una disposición que incluye redes sociales como WhatsApp y Facebook.

Como parte de las medidas preventivas, el juzgado también estableció que los adolescentes señalados reciban atención psicológica obligatoria. La disposición forma parte de las acciones de protección adoptadas por la autoridad judicial a favor del estudiante mientras el caso continúa bajo investigación.

Asimismo, se ordenó que la comisaría correspondiente realice un patrullaje periódico y semanal en los alrededores del domicilio de la víctima. Esta medida busca mantener vigilancia en el lugar de residencia del adolescente durante el periodo establecido por la autoridad judicial.

PJ dispone medidas de protección a favor de víctima de agresión sexual en Liceo Naval.

PJ dispone medidas de protección a favor de víctima de agresión sexual en Liceo Naval.

Fiscalía pide internamiento preventivo para adolescentes investigados por agresión sexual en el Liceo Naval

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para los menores de edad que cursan quinto año de secundaria y son investigados por la presunta violación sexual en agravio de un estudiante de 16 años. El hecho denunciado ocurrió el 15 de setiembre en el distrito de San Borja y se encuentra actualmente en investigación.

El requerimiento fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández con la finalidad de asegurar la presencia de los adolescentes durante las diligencias correspondientes. La solicitud será analizada una vez que concluya el periodo de retención en flagrancia de los menores involucrados.