Sistema que registra defunciones diarias no se actualiza desde hace cuatro días, advierte experto

El portal web del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que recopila los decesos en todo el país con una frecuencia diaria, no ha sido actualizado desde el jueves 26 de marzo, según alertó a La República el analista de datos Juan Carbajal. La fecha de corte de esta información es de un día anterior y, en el caso de las muertes violentas, específicamente los homicidios, solo se cuentan con registros hasta el 24 de marzo.

El especialista explicó que esta situación genera incertidumbre sobre el número de fallecidos en estos últimos cuatro días, en medio de un contexto de inseguridad ciudadana que sigue afectando a varios sectores del país, entre ellos al de transporte.

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¿Por qué es importante la información actualizada del Sinadef?

De acuerdo con Carbajal, esta herramienta marca la situación diaria de víctimas mortales a nivel nacional y permite evidenciar las zonas en las que se registran las pérdidas de vida por diversos tipos, incluyendo las muertes violentas.

Por ejemplo, con base en la información disponible del Sinadef, el experto identificó que se contabilizaron 64 homicidios en Lima y Callao del 28 de febrero al 24 de marzo, periodo en el que se encontraba vigente el primer estado de emergencia declarado por el gobierno de José María Balcázar, el cual venció el 29 de marzo.

Un aspecto que destacó el analista es que estas cifras, equivalentes a 2,7 homicidios por día, arrojan un promedio superior al que se obtuvo durante el estado de emergencia del 22 de octubre de 2025 al 19 de febrero de este año, cuando se registraron 287 homicidios (2,37 homicidios diarios). “Es decir, en 25 días el promedio de homicidios fue mayor que en 121 días”, precisó.

Además, los datos permitieron detectar que la mayoría de casos recientes ocurrieron en la zona de Lima Sur (principalmente San Juan de Miraflores) y el Callao (Cercado y Bellavista), a diferencia del periodo anterior más extenso, en el que los puntos críticos fueron Lima Este y Norte.

La última fecha de actualización del Sinadef fue el 26 de marzo.

¿En qué contexto ocurre la desactualización del Sinadef?

El 24 de marzo, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, anunció que su institución dejará de informar sobre los datos de criminalidad porque, según afirmó, “alguien se siente mal” cuando se difunden estas cifras. Añadió que la prensa y la ciudadanía deben recurrir a reportes institucionales para conocer los datos, pero no precisó cuáles serían las plataformas o informes que contienen esa información actualizada.

Según Carbajal, no es la primera vez que el portal del Sinadef no se actualiza. “El año pasado también ocurrió durante el gobierno de Dina Boluarte. Lo llamativo fue que, en cuanto se actualizó la información, se identificó registros eliminados”, dijo.

El especialista precisó que el ente encargado de actualizar y publicar la información del Sinadef es la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud (Minsa). La República se comunicó con el área de prensa del sector para conocer las razones de esta desactualización, pero no obtuvimos una explicación sobre el hecho hasta el cierre de esta nota.

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