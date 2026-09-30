Gisela Valcárcel regresará a la televisión con una participación especial en la novela 'Valentina valiente', donde compartirá escenas con Mayra Goñi. Foto: difusión

Gisela Valcárcel regresará a la televisión con una participación especial en la novela 'Valentina valiente', donde compartirá escenas con Mayra Goñi. Foto: difusión

Gisela Valcárcel volverá a aparecer en televisión con una participación especial en la novela 'Valentina Valiente', producción en la que compartirá escenas con Mayra Goñi. Su incorporación a la ficción despertó rápidamente la atención de los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse qué papel tendrá dentro de la historia.

Tras anunciarse su presencia en la producción, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando su regreso a la pantalla chica. "Después de casi cuatro años podremos verte por TV", "Un regreso muy esperado", "Participa en más novelas o series en distintos papeles" y "La verdadera diva en una novela de éxito internacional" fueron algunos de los comentarios publicados por sus seguidores.

Gisela Valcárcel feliz de aparecer en 'Valentina Valiente'

Durante las grabaciones, Valcárcel aseguró que disfrutó de esta nueva experiencia actoral y destacó la conexión que sintió con la protagonista de la historia. “Me ha gustado además sentir que yo hablaba con Valentina. Se siente muy bonito”, expresó la conductora, visiblemente entusiasmada por su retorno frente a cámaras.

Asimismo, reveló que encontró puntos en común entre su propia experiencia y la historia que atraviesa Valentina. “Me siento identificada con cualquiera que de la noche a la mañana le cambia la vida y adaptarse cuesta”, comentó Gisela, quien regañó a Ethel Pozo tras encontrarla en la 'Ruta del pisco'.

Aunque su aparición ya ha generado expectativa, todavía se desconoce qué personaje interpretará y cuál será el vínculo que mantendrá con Valentina dentro de la trama. Por el momento, la producción mantiene esos detalles en reserva.

De esta manera, Gisela Valcárcel se suma a 'Valentina Valiente' con una participación especial que promete introducir novedades en la historia. La novela se emite de lunes a viernes a las 8.00 p. m. por Latina.