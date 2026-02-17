LO FALSO:

Rafael López Aliaga afirmó que en el Perú se registran, según sus palabras, "la cifra casi 13 muertos por día".

En el Perú existen distintos registros sobre homicidios que, históricamente, presentaron discrepancias hasta la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) en 2013. Este organismo busca consolidar una cifra única que reduzca las diferencias entre los registros de las entidades públicas. Su informe más reciente presenta datos hasta 2024 y una estimación preliminar para 2025, considerada confiable por la propia institución y especialistas en seguridad.

De acuerdo con dos especialistas, el promedio estimado de homicidios por día en 2025 es de 10.06, con base en la información del CEIC.

Según los cálculos realizados con datos del Sinadef, el promedio diario de homicidios durante el gobierno de José Jerí, hasta el 12 de febrero (fecha de las declaraciones del candidato de Renovación Popular), fue de 6.66. En el periodo del 1 de enero al 12 de febrero de 2026, el promedio fue de 5.46, y del 1 al 12 de febrero, de 5.3.

Si bien existen diferencias metodológicas entre ambas fuentes, ninguna respalda la cifra de 13 homicidios diarios en promedio. En especial, el CEIC —considerado el registro más confiable— no reporta el mismo dato.

Durante la presentación del plan de gobierno y del equipo técnico del candidato presidencial Rafael López Aliaga, que tuvo lugar el 12 de febrero y fue transmitida por el canal oficial de YouTube del candidato presidencial, este afirmó lo siguiente al explicar sus propuestas contra la inseguridad ciudadana: "Un criminal que extorsiona y que asesina peruanos, siendo la cifra casi 13 muertos por día, no puede continuar”.

Sin embargo, este dato es falso, ya que no coinciden con las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) y del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).

Cifras de homicidios por día en Perú de SINADEF

En primer lugar, es importante aclarar que, según el Código Penal peruano, el homicidio es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, y ocurre cuando un ciudadano "mata a otro".

Para contrastar la afirmación de Rafael López Aliaga de que ocurren en Perú “13 muertos por día” a causa de asesinato, se consultó la base de datos abierta del Sinadef. Según su página oficial, este aplicativo informático, gestionado por el Ministerio de Salud (Minsa), ofrece informes estadísticos de fallecimientos y sus causas de muerte. Esta información esta elaborada en base a las actas de defunción.

De acuerdo con el resumen ofrecido por el Sinadef de su base de datos, en el Perú han fallecido un total de 168.425 personas en 2025 y 20.843 en lo que va de 2026, hasta el 15 de febrero de 2026. De esta última cifra y de ese periodo, 1.168 están registradas como muertes violentas, clasificadas de la siguiente manera: homicidio (246), ignorado (279), accidente de tránsito (343), otro accidente (155), suicidio (94) y accidente de trabajo (51).

Número de defunciones por homicidio en el Perú: del 1 de enero al 15 de febrero de 2026 se registraron 246 casos, de acuerdo con el Sinadef. | Fotocaptura: Sinadef

Número de defunciones por homicidio en el Perú: En 2025 se registraron 2245 casos, de acuerdo con el Sinadef.

Juan Carbajal, analista de datos de la UNMSM, realiza publicaciones periódicas en la red social X sobre la tasa de homicidios registrados en el Perú, a partir de información detallada que puede ser descargada desde el Sinadef. De acuerdo con un gráfico elaborado por el especialista a partir de la base de datos, que comprende el periodo del 10 de octubre de 2025 al 12 de febrero de 2026 —lapso que corresponde al actual gobierno del presidente José Jerí—, se registró un promedio de 6.66 homicidios diarios.

Número de muertes por homicidio desde el 10 de octubre de 2025, inicio del gobierno de José Jerí, hasta el 12 de febrero de 2026, de acuerdo con el Sinadef. El gráfico detalla la cantidad diaria de homicidios. Fuente: cuadro elaborado por Juan Carbajal.

En comunicación con Verificador de La República, el especialista elaboró el cálculo del promedio diario de homicidios con base en la información del Sinadef para dos periodos distintos: primero, del 1 al 12 de febrero de 2026, es decir, los días transcurridos de ese mes hasta la fecha de las declaraciones del candidato; y segundo, del 1 de enero al 12 de febrero de 2026. Los resultados fueron los siguientes: promedio de 5.46 homicidios diarios y 5.3, respectivamente. Ninguno coincidía con la cifra brindada por López Aliaga.

Cifras de homicidios por día en Perú del CEIC

El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), conformado por diversas instituciones públicas, publicó el 22 de enero de 2026 su informe más reciente, titulado "Evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana, 2022-2025". El objetivo del documento es que el Estado cuente con una cifra única y comparable de homicidios y otros indicadores, a fin de reducir las discrepancias entre los registros de las distintas entidades públicas.

FUENTE: CEIC

El documento precisa que los datos se elaboraron principalmente con registros administrativos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) y con los casos de homicidio violento reportados por la División Central de Operaciones Policiales (DIVCOP). Asimismo, fueron contrastados y validados con el número de fallecidos por homicidio consignado en el Sinadef, las denuncias registradas en el Sistema de Gestión Fiscal (SGF) y la información del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Sin embargo, la cifra correspondiente a 2025 aún se considera una estimación, ya que su cálculo se sustenta en los registros del SIDPOL y en la aplicación de métodos estadísticos de omisión y asertividad que, según la publicación, "permite obtener un resultado con niveles de precisión adecuados para el análisis de coyuntura y la toma de decisiiones en politicas públicas".

Esta cifra se encuentra en proceso de validación, a la espera de su integración con el Registro de Muertes Violentas del INEI y de la contrastación final con el Ministerio Público y la PNP. Por ello, los resultados de 2025 están sujetos a actualización conforme avance el proceso interinstitucional previsto en la metodología oficial del comité.

De acuerdo con el informe, la tasa de homicidios estimada para 2025 fue de 10.7 por cada 100.000 habitantes y el número estimado de homicidios fue de 3.675. El documento también señala un aumento sostenido desde 2022.

Si bien el informe no ofrece el promedio diario de homicidios, sí presenta la estimación del número total de casos en 2025, lo que permitió a Carbajal calcular un promedio estimado de 10.06 homicidios por día para ese año. En comunicación con la consultora GPS, especialistas en seguridad en el Perú, también establecieron una estimación de 10.06 homicidios diarios en 2025, una cifra diferente a las brindadas por el candidato presidencia.

Razón de la diferencia entre los datos del Sinadef y CEIC

Según la publicación "Analisís de datos del CEIC" de GPS, señala que las cifras del Sinadef "han servido como referencia durante años", pero que presentan problemas metodológicos a la hora de contabilizar el número total de homicidios. "Entre 2020 y 2025, la diferencia promedio entre los registros del CEIC y el SINADEF fue de 1.323 homicidios. En términos prácticos, el CEIC registró 46.8 % más homicidios que el SINADEF en ese período", señala la organización.

De acuerdo a la publicación de Arturo Huaytalla Quispe, exmiembro del Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), titulada "La crisis de datos. ¿Por qué no hay cifra de homicidios en el Perú?", en el país existieron discrepancias entre las cifras de homicidios brindadas por distintas instituciones públicas, como el INEI, Sinadef, Ministerio Público y la Policía Nacional. Esta situación se mantuvo hasta la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) en 2013, que cruza y contrasta la información de dichas entidades para obtener datos corroborados y validados por todas ellas.

Reporte de homicidios de distintas instituciones del Perú de 2000 a 2024 | Fuente: Arturo Huaytalla Quispe

En comunicación con Verificador de La República, Julio Corcuera, gerente general de GPS y exviceministro del Interior, señaló: "Cuando se contaban homicidios, la policía daba un número, la fiscalía daba otro número y Sinadef daba otro. […] El Sinadef solo cuenta certificados y no es valioso respecto de ubicar la cifra de homicidios. Hay que entender que no es culpa de Sinadef, esta para contar certificado de defunciones no homicidios. Para superar ese problema de que cada uno tenía su cifra, se creó el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC)"

Respecto a la fiabilidad de las estimaciones del CEIC para 2025, Corcuera manifestó que la proyección es confiable ya que no se basa únicamente en la información disponible, sino en tendencias y estimaciones estadísticas. Estas proyecciones son más certeras que un cálculo sencillo, pues no parten de un único dato, sino del cruce de información sobre defunciones y otras variables, lo que permite obtener una cifra aproximada más confiable que la de otras instituciones.

Verificador de La República se intento comunicar con Rafael López Aliaga mediante el área de prensa de Renovación Popular para consultar sobre la fuente que sustente su declaración. Sin embargo, hasta el cierre de esta verificación no se obtuvo respuesta.

Conclusión:

En conclusión, la afirmación de Rafael López Aliaga de que en el Perú ocurren “casi 13 muertos por día” por homicidio no se sustenta en los datos oficiales disponibles. Los promedios diarios calculados con información del Sinadef muestran cifras considerablemente menores en 2026 y durante todo el gobierno de José Jerí, mientras que los promedios elaborados con base en los datos preliminares del CEIC para 2025 tampoco alcanzan el número mencionado por el candidato. Si bien existen diferencias metodológicas entre ambas fuentes, ninguna respalda la cifra de 13 homicidios diarios en promedio. En especial, el CEIC —considerado el registro más confiable— no reporta el mismo dato. Por lo tanto, la declaración del postulante presidencial es falsa.

