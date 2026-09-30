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Laguna Humantay: Inaigem advierte que turistas se concentran en zona de alto riesgo por avalanchas

Los especialistas advierten sobre condiciones de vulnerabilidad en el entorno de la laguna, recomendando una revisión de los planes de emergencia y acceso, así como restricciones en la afluencia de visitantes.

El Inaigem identifica condiciones de vulnerabilidad en la zona y recomienda actualizar los planes de emergencia para garantizar la seguridad de los visitantes.
El Inaigem identifica condiciones de vulnerabilidad en la zona y recomienda actualizar los planes de emergencia para garantizar la seguridad de los visitantes.Foto: composición LR
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La presencia constante de turistas en el entorno de la laguna Humantay, en el distrito de Mollepata, provincia cusqueña de Anta, genera preocupación ante las avalanchas y desprendimientos de nieve registrados desde el nevado del mismo nombre. Los hechos fueron captados en fotografías y videos por visitantes desde julio hasta hace una semana de este mes.

Aunque algunos turistas decidieron retirarse ante los deslizamientos y otros permanecieron en el lugar, hasta el momento no se ha reportado ninguna emergencia relacionada con estos eventos. Sin embargo, especialistas del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem) identificaron condiciones de exposición y vulnerabilidad que requieren medidas preventivas.

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Inaigem señala riesgos en la ruta de acceso y recomienda actualizar los planes de emergencia

Óscar Lazo, especialista en glaciología e hidrología del Inaigem, explicó que el riesgo está relacionado con las características del entorno de la laguna, donde existen bloques inestables y paredes con fuertes pendientes. A ello se suma la concentración de visitantes en sectores considerados vulnerables.

Según el especialista, la totalidad de los turistas que llegan a Humantay se concentra en la zona próxima al desagüe o rebase de la laguna. Una eventual ocurrencia que provoque una alteración en este punto podría afectar directamente a quienes se encuentran allí. Lazo sostuvo que también es necesario revisar la forma en que se administra el ingreso de personas y la ruta utilizada para acceder al atractivo.

Ante este escenario, el Inaigem recomendó actualizar los planes de emergencia y contingencia, además de evaluar las rutas de acceso. La institución ya remitió información actualizada para apoyar la toma de decisiones. Entre las medidas que podrían adoptarse figuran modificaciones en el recorrido y restricciones sobre la cantidad de visitantes.

El riesgo tampoco se limita al entorno inmediato de la laguna. En la parte baja existen sectores donde llegan operadores turísticos y vehículos, además de campamentos. Por ello, la recomendación dirigida a la municipalidad de Mollepata es adoptar medidas preventivas frente a los peligros identificados.

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Fenómeno El Niño podría acelerar el derretimiento y las caídas de bloques de hielo

Las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño también forman parte de los factores señalados por el especialista. El calentamiento del mar puede generar un incremento de la temperatura atmosférica, situación que afecta especialmente a los glaciares debido a su sensibilidad frente a las variaciones térmicas.

Lazo indicó que un aumento de la temperatura de la atmósfera puede acelerar el proceso de derretimiento en los glaciares. En el caso del nevado Humantay, este comportamiento podría estar relacionado con una mayor ocurrencia de caídas y derrumbes de bloques de hielo.

Los recientes desprendimientos observados hacia las aguas turquesas de la laguna evidencian las condiciones que enfrentan quienes visitan este atractivo natural. Aunque los episodios registrados hasta ahora no ocasionaron emergencias, la presencia de turistas en áreas expuestas mantiene la necesidad de revisar las medidas de seguridad y prevención en la zona.

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