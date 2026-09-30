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WhatsApp lanza nuevos controles para padres: recibirán alertas si sus hijos se unen o salen de grupos

La nueva función permitirá configurar controles sobre privacidad, grupos, estados, canales y Meta AI. Los adolescentes deberán pedir autorización para flexibilizar algunas restricciones.

WhatsApp lanza nuevos controles parentales para adolescentes que permiten a padres e hijos gestionar la privacidad y el uso de la aplicación de manera conjunta y segura.
WhatsApp lanza nuevos controles parentales para adolescentes que permiten a padres e hijos gestionar la privacidad y el uso de la aplicación de manera conjunta y segura. | Composición IA
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WhatsApp anunció nuevos controles parentales para adolescentes, una serie de herramientas opcionales que permitirán a padres e hijos configurar conjuntamente aspectos relacionados con la privacidad y el uso de la aplicación.

Entre las principales novedades, los padres podrán establecer quién puede ver la foto de perfil de sus hijos adolescentes y quiénes están autorizados a agregarlos a grupos.

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Además, podrán recibir una notificación cuando el adolescente se una o abandone un grupo. También se enviará una alerta si un grupo del que forma parte registra un incremento significativo en el número de integrantes.

La plataforma señaló que estas herramientas buscan facilitar que las familias acuerden cómo utilizar WhatsApp y establecer mecanismos de supervisión sin acceder al contenido de las conversaciones.

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¿Qué podrán controlar los padres en WhatsApp?

Los nuevos controles también permitirán definir determinadas configuraciones relacionadas con los canales y los estados. Los padres podrán decidir qué actualizaciones de estado pueden visualizar los adolescentes y qué personas podrán ver los estados que ellos publiquen.

Si el adolescente desea modificar algunas de las restricciones establecidas, tendrá que solicitar autorización a su padre o madre. Para ello, el adulto responsable deberá configurar previamente un PIN.

WhatsApp indicó que los controles podrán modificarse o desactivarse en cualquier momento, según los acuerdos establecidos en cada familia.

Meta AI tendrá una configuración más restrictiva

Las nuevas opciones también incluyen controles sobre Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en WhatsApp.

Los padres podrán elegir entre la configuración predeterminada para usuarios mayores de 13 años y una modalidad más restrictiva denominada “Contenido limitado”.

WhatsApp precisó que la implementación de estas herramientas será progresiva y que su activación será opcional.

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¿Los padres podrán leer los mensajes de sus hijos?

No. WhatsApp aseguró que los controles parentales no permitirán a los padres leer los mensajes ni escuchar las llamadas personales de los adolescentes.

La plataforma señaló que las conversaciones y llamadas continuarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo, por lo que su contenido no podrá ser leído o escuchado por terceros ajenos al chat, incluido WhatsApp.

Según la compañía, las nuevas funciones están orientadas a mantener informados a los padres sobre determinadas actividades dentro de la aplicación, sin eliminar la privacidad de las comunicaciones de los adolescentes.

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