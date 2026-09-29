Lonely Planet ha publicado su ranking de los 25 mejores destinos para viajar en 2027, destacando tres lugares de América Latina y dejando a Perú fuera de la lista principal. | Composición LR/Horizontes Nature Tour/National Geographic

Lonely Planet ha publicado su ranking de los 25 mejores destinos para viajar en 2027, destacando tres lugares de América Latina y dejando a Perú fuera de la lista principal. | Composición LR/Horizontes Nature Tour/National Geographic

La prestigiosa firma Lonely Planet reveló su esperado ranking de los 25 mejores destinos globales para viajar en 2027, una lista que abarca ciudades, archipiélagos y diversas geografías internacionales. Difundido el 21 de septiembre de 2026 como parte de su iniciativa anual Best in Travel, el reporte contempla únicamente a tres puntos de América Latina y excluye a Perú del bloque principal.

Esta selección integra una edición integral de 50 sugerencias de turismo, fraccionadas en un par de apartados con 25 ubicaciones y 25 vivencias distintas. La estructura aclara la presencia de otros territorios latinoamericanos en la campaña turística global, cuya presentación invita a explorar alternativas novedosas: "Inspírate, sueña en grande y encuentra aquí tu próximo gran viaje".

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¿Qué destinos de Latinoamérica lideran la lista global de viajes de Lonely Planet?

El archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, destaca por sus litorales caribeños, deportes marítimos y avistamiento de fauna local. Robert Isenberg, autor del reportaje en la editorial, describe itinerarios a través de manglares, inmersiones de buceo o esnórquel y locales gastronómicos ubicados junto al puerto. Propuestas como la playa Estrella y los recorridos nocturnos de bioluminiscencia invitan a explorar el entorno natural más allá del reposo costero.

Bariloche y la Región de los Lagos, en Argentina, constituyen la opción enfocada en los parajes cordilleranos y el turismo de aventura. Emplazada junto a la cuenca Nahuel Huapi, la urbe sirve de base operativa para adentrarse en la reserva protegida homónima. La periodista Christine Gilbert resalta el senderismo por los cerros aledaños, mientras que el listado internacional sugiere además el paddleboard en el espejo de agua Gutiérrez y la escalada en roca.

Granada, en Nicaragua, combina riqueza patrimonial con parajes silvestres adyacentes. El análisis oficial enfatiza la preservación de su legado histórico y describe al municipio como un espacio forjado por siglos de esplendor y adversidad, cualidad que, según la firma de guías, le otorga el mérito de reflejar “lo mejor” de su país. Su aparición cierra el grupo regional en una selección donde no figura ningún punto turístico de Perú.

¿Qué otros destinos turísticos destacan en el top 25 de Lonely Planet?

Europa posiciona al Véneto en Italia y a León en España entre las principales selecciones globales. La recomendación para la zona italiana sugiere extender el itinerario hacia los Dolomitas, el lago de Garda, Verona y Padua. En suelo español, el listado resalta una urbe del Camino Francés de Santiago por su arquitectura gótica y la Casa Botines de Antoni Gaudí.

Asia figura en el ranking con Okinawa en Japón, Chengdú en China y Fulidhoo en Maldivas. La provincia nipona resalta por su identidad insular y un clima subtropical ajeno a las rutas tradicionales. Por su parte, la localidad china cautiva gracias a su oferta culinaria, mientras que la isla caribeña emerge como una opción para gozar de playas y aguas transparentes a menor precio.

África exhibe la diversidad del continente mediante Rabat en Marruecos y el Parque Nacional de Tsavo en Kenia. La metrópoli marroquí armoniza monumentos históricos, diseño contemporáneo, jardines y un panorama musical dinámico. El medio la califica como "menos visitada que Marrakech y Esauira". En tanto, el espacio natural keniano sobresale por sus sabanas rojas y su fauna silvestre.