PromPerú: turismo religioso atrae el interés del 49% de los peruanos en realizar viajes motivados por la fe

El estudio revela que el turismo religioso impulsa la diversificación de la oferta turística. | Composición LR/IA

El estudio revela que el turismo religioso impulsa la diversificación de la oferta turística. | Composición LR/IA

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La fe se ha convertido en un importante motor de viaje para los peruanos. De acuerdo con el estudio "Viajes con sentido de fe 2026", elaborado por la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística de PromPerú, el 49% de los peruanos mayores de edad estaría interesado en realizar viajes dentro del país motivados por razones religiosas, lo que representa a más de 11.7 millones de potenciales viajeros.

La investigación concluye que el turismo religioso ha dejado de ser una actividad de nicho para convertirse en una oportunidad estratégica para dinamizar el turismo interno y poner en valor el patrimonio cultural y espiritual de las regiones del país.

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Asimismo, identifica nuevas motivaciones de viaje asociadas a experiencias con propósito, conexión cultural y sentido de pertenencia.

Perfil del viajero impulsa el crecimiento del turismo religioso en Perú

El estudio señala que el perfil del viajero motivado por experiencias religiosas está conformado principalmente por mujeres, quienes representan el 51% del total de interesados.

Además, el 47% de este grupo reside en Lima Metropolitana y pertenece principalmente a los estratos socioeconómicos medio y bajo.

La participación de las generaciones jóvenes también destaca dentro del segmento analizado. Los centennials representan el 41% de los potenciales viajeros motivados por la fe, mientras que los millennials alcanzan el 29%, evidenciando una creciente búsqueda de experiencias vinculadas con la espiritualidad, la identidad y el descubrimiento cultural.

Actividades culturales y festividades lideran las preferencias de viaje

Entre las experiencias vinculadas al turismo religioso, las actividades culturales con elementos religiosos concentran el mayor interés de los peruanos, alcanzando el 19% de las preferencias.

En segundo lugar se ubican las festividades religiosas, como fiestas patronales y celebraciones locales, con el 14%.

Los recorridos por rutas o circuitos religiosos reúnen el interés del 13% de los potenciales viajeros.

También figuran la asistencia a procesiones con un 7%, las peregrinaciones o viajes de fe con un 6% y la visita a destinos religiosos emblemáticos con un 4%.

Turismo religioso abre oportunidades para las economías regionales

Los resultados del estudio evidencian que el turismo religioso representa una oportunidad para diversificar la oferta turística nacional y fortalecer el posicionamiento de destinos con una sólida identidad cultural y patrimonial.

Festividades tradicionales, santuarios, iglesias históricas, rutas de peregrinación y expresiones de fe son identificados como recursos turísticos capaces de generar nuevos flujos de visitantes y dinamizar las economías locales, especialmente en regiones que se encuentran fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Asimismo, la investigación destaca que las manifestaciones religiosas pueden ser reinterpretadas y promovidas como experiencias inmersivas, culturales y emocionales, orientadas a atraer a públicos cada vez más diversos.

Con estos resultados, PromPerú, entidad adscrita al Mincetur, reafirma la importancia de seguir impulsando productos y experiencias turísticas que integren patrimonio, cultura y espiritualidad, contribuyendo al desarrollo sostenible de los destinos y al fortalecimiento del turismo interno.