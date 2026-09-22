El 2026 tuvo, en lo que va del año, una agenda cargada de conciertos y espectáculos imperdibles para los amantes de la música en Lima. Y a pocos meses de empezar el 2027, todavía quedan presentaciones de alto nivel y para todos los gustos, desde rock, pop, metal, baladas, música urbana y propuestas latinas.

Entre los conciertos más esperados del 2026 destacan Robbie Williams, BTS, The Strokes, Hombres G, Iron Maiden, Grupo Frontera, Ken-Y, Chayanne, entre otras atractivas propuestas que prometen llenar estadios, coliseos y teatros con miles de fanáticos.

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Robbie Williams - 23 y 24 de septiembre

Robbie Williams, reconocido como uno de los artistas británicos de mayor éxito internacional, visitará el Perú por primera vez con su gira mundial 'BritPop'. Durante sus conciertos, el cantante combinará temas de su nueva producción con algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos 'Angels', 'Feel', 'Supreme' y 'Millennium'. El intérprete se presentará en Arena 1 Park, en la Costa Verde, el miércoles 23 y jueves 24 de septiembre. Todavía hay entradas disponibles a través de Ticketmaster para la primera fecha.

Five Seconds of Summer - 27 de septiembre

Five Seconds of Summer, considerada una de las agrupaciones de pop-rock más destacadas de la última década, regresará a Sudamérica con su gira 'Everyone’s a Star World Tour'. Después de más de dos años sin ofrecer conciertos en esta parte del continente, la banda australiana llegará a Lima para presentarse el domingo 27 de septiembre en Costa 21. Su visita se produce tras el estreno de 'Everyone’s a Star!', su más reciente álbum, que recibió comentarios favorables de la crítica, alcanzó el primer lugar en Reino Unido y se ubicó dentro del Top 10 del Billboard 200. Las entradas para el concierto están disponibles mediante Teleticket.

Calendario de conciertos en Perú 2026 (OCTUBRE)

Raphael - 3 de octubre de 2026

El cantante español Raphael, el eterno 'Divo de Linares', volverá a Lima para reencontrarse con su público este 3 de octubre de 2026 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su aclamado 'Raphaelísimo Tour 2026'. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster.

Cultura Profética - 8 de octubre de 2026

La agrupación puertorriqueña Cultura Profética llega a Lima para presentar las nuevas canciones de su séptimo álbum de estudio. Asimismo, repasará los mayores éxitos de su trayectoria, incluidas canciones emblemáticas como 'La Complicidad', 'Ilegal', 'Saca, prende y sorprende', 'Para estar', 'Nada que perder' y 'Le da igual', entre otras. El espectáculo se realizará este 8 de octubre en Costa 21, como parte de su gira 2026. Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket, con precios que varían entre S/ 194 y S/ 338.

BTS - 8 y 9 de octubre de 2026

BTS reveló las fechas y destinos de su gira mundial, entre ellos Perú. Ahora, la emoción crece al confirmar que la agrupación surcoreana ofrecerá dos conciertos en la capital, programados para los días 8 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos. Conoce los precios de las entradas.

BTS incluyó a Perú en su gira mundial.

Grupo Frontera - 17 de octubre de 2026

Grupo Frontera, la famosa banda con raíces mexicanas, llegará a Perú con su gira 'Triste, pero bien c*brón tour'. Tras un año lleno de logros, pisarán suelo peruano para interpretar sus mayores éxitos en Costa 21. Las entradas están disponibles, vía Teleticket.

Grupo Frontera se presentará en Perú el próximo 17 de octubre y las entradas ya están disponibles en Teleticket.

Hombres G - 29 y 30 de octubre de 2026

Hombres G regresa a Perú este 2026 con dos conciertos en el Estadio Nacional, los cuales están programados para el 29 de octubre y el 30 de octubre, como parte de su tour 'Los mejores años de nuestra vida'. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket.

Calendario de conciertos en Perú 2026 (NOVIEMBRE)

Carlos Vives y Juan Luis Guerra - 7 de noviembre de 2026

Juan Luis Guerra y Carlos Vives llegarán a Lima para compartir escenario en el 'Latin Lima Dúo'. El vallenato, el merengue, la bachata y los ritmos caribeños se encontrarán en Perú este 7 de noviembre en el Estadio San Marcos. El colombiano interpretará sus grandes éxitos como 'La bicicleta', 'La gota fría', 'Fruta fresca', 'Volví a nacer', 'La tierra del olvido', 'Robarte un beso', 'Déjame entrar' y 'Pa’ Mayté'.

Por su parte, Juan Luis Guerra interpretará clásicos como 'La bilirrubina', 'Burbujas de amor', 'Ojalá que llueva café', 'Bachata rosa', 'El niágara en bicicleta', 'Visa para un sueño' y 'Frío, frío' y 'Buscando el mar', canción que justamente grabó con Carlos Vives. Las entradas para el 'Latin Lima Dúo' están a la venta a través de Ticketmaster.

The Strokes - 20 de noviembre de 2026

La banda de indie rock estadounidense The Strokes regresará a nuestro país el 20 de noviembre en el Estadio San Marcos para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que promete ser explosivo e inolvidable. Este espectáculo contará con la presencia del cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti. Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster.

Eros Ramazzotti - 24 de noviembre de 2026

Eros Ramazzotti regresará a Lima con su 'Una historia importante world tour' para presentarse el 24 de noviembre de 2026 en el Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas ya pueden adquirirse mediante Joinnus y otras plataformas autorizadas.

Calendario de conciertos en Perú 2026 (DICIEMBRE)

Chayanne - 2 de diciembre de 2026

Chayanne confirmó su regreso a nuestro país para cerrar su gira mundial 'Bailemos otra vez'. El artista puertorriqueño se reencontrará con su legión de seguidores el próximo miércoles 2 de diciembre en el Estadio Nacional. Conocido por su energía, carisma en el escenario y coreografías, el cantante interpretará sus temas más exitosos, como 'Torero', 'Dejaría todo', 'Salomé' y 'Bailando Bachata'. Las entradas para este concierto están disponibles a través de Ticketmaster, tanto en su sitio web como en puntos de venta físicos autorizados.

Maná - 2 de diciembre de 2026

Maná confirmó su esperado regreso a Perú para el próximo 2 de diciembre en el Estadio San Marcos. Este evento forma parte del 'Vivir Sin Aire Tour', una gira de estadios diseñada para celebrar cuatro décadas de trayectoria de uno de los grupos más emblemáticos del rock latino. El público podrá revivir los himnos que han definido la carrera de la banda mexicana, desde sus primeros éxitos hasta los clásicos que consolidaron su legado internacional. Aún quedan entradas en Teleticket desde S/ 288.