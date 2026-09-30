Atacan a balazos restaurante de comida selvática de la familia del exalcalde de Chorrillos Fernando Velasco

La noche del martes 29 de septiembre, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon hasta tres veces contra la fachada del restaurante Selvfish, ubicado en el cruce de la avenida José Antonio Lavalle y la calle Machu Picchu, en Chorrillos. El establecimiento pertenece a la familia del exalcalde del distrito, Fernando Velasco.

El ataque ocurrió cuando el negocio estaba cerrado. Los proyectiles impactaron en la puerta, la luna del segundo piso y el letrero del local. Dos transeúntes que caminaban por la acera presenciaron los disparos, pero no sufrieron lesiones.

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¿Cómo ocurrió el ataque contra el restaurante?

Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de los atacantes. Primero, la motocicleta pasó de sur a norte frente al establecimiento. Segundos después, regresó y uno de los ocupantes disparó hasta tres veces contra el negocio. Luego, ambos huyeron.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y revisan las imágenes del restaurante y de las cámaras municipales para identificar a los responsables. La investigación está a cargo de la Depincri de Chorrillos.

¿Qué se sabe sobre una posible extorsión?

El representante legal del restaurante negó que los propietarios hayan recibido amenazas o extorsiones de alguna banda criminal. Sin embargo, no descartó que el ataque esté dirigido contra la familia de Fernando Velasco.

El atentado no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí daños materiales en la fachada del establecimiento. La Policía busca determinar las circunstancias y responsabilidades del ataque.