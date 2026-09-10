Instalaban gas y descubren vasija histórica de 600 años de antigüedad: el sorpresivo hallazgo arqueológico en Chorrillos

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Un singular hallazgo arqueológico se produjo durante la instalación de redes para distribuir gas natural en el distrito de Chorrillos. Mientras trabajadores de la empresa Cálidda ejecutaban sus labores, identificaron una gran vasija de cerámica con una antigüedad aproximada de 600 años perteneciente a la cultura Ychsma.

El descubrimiento se produjo dentro del ámbito arqueológico de la antigua ciudad prehispánica de Armatambo, uno de los principales centros urbanos asociados a la cultura que tuvo su ocupación entre los años 900 y 1460 d. C. y se extendió por las faldas del Morro Solar. La compañía realiza labores en la zona autorizadas por el Ministerio de Cultura como parte del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR).

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¿Cómo es la vasija de más de 600 años de antigüedad hallada en Chorrillos?

De forma preliminar, el objeto encontrado fue identificado como una tinaja. La pieza presenta una forma globular y fue localizada a aproximadamente 0,76 metros de profundidad respecto de la superficie actual. Tiene un diámetro cercano a los 0,84 metros y habría sido elaborada mediante cocción en atmósfera oxidante, característica que se evidencia en la tonalidad de la pasta y de su superficie.

Durante la evaluación preliminar se identificó un grado de alteración, sobre todo en el sector de la boca y cuello. Asimismo, se observaron fisuras y fracturas longitudinales en el cuerpo de la vasija, cuyas causas continúan siendo evaluadas por los especialistas. Estas alteraciones podrían estar asociadas a procesos de transformación del subsuelo derivados del crecimiento urbano y de la instalación de servicios modernos en la zona.

El procedimiento para resguardar el bien arqueológico hallado en Chorrillos

Según Cálidda, ante cualquier indicio arqueológico, la compañía activa el procedimiento de Gestión de Patrimonio Cultural, que contempla detener la obra en el área donde se detectan elementos de valor arqueológico y permitir la intervención de los arqueólogos para garantizar la protección de los hallazgos. "De este modo, reafirmamos nuestro compromiso con la ejecución responsable de nuestras obras y nuestro interés por enriquecer la historia de la ciudad, difundiendo lo encontrado y generando orgullo por nuestro legado", señaló Jesús Bahamonde, arqueólogo de Cálidda.

Hasta la fecha, la empresa ha recuperado más de 2.300 hallazgos arqueológicos, en coordinación con el Ministerio de Cultura y los vecinos de las zonas aledañas, siguiendo estrictos protocolos científicos para su recuperación y conservación.

¿Qué se sabe sobre Armatambo, la ciudad prehispánica ubicada bajo el actual Chorrillos?

Durante el siglo XV, Armatambo habría constituido uno de los principales centros urbanos bajo influencia del centro ceremonial de Pachacamac y, de acuerdo con investigaciones arqueológicas, habría sido la sede principal del curacazgo de Curso. Distintos sectores de Armatambo aún conservan evidencias del pasado prehispánico de Chorrillos.

En ese contexto, las labores del PMAR han permitido registrar 10 hallazgos fortuitos, principalmente durante las excavaciones para instalar redes de gas natural. Entre las evidencias identificadas se encuentran fragmentos y vasijas de cerámica, restos óseos humanos y animales, material malacológico e ictiológico y un contexto funerario alterado.