Terror en Walmart | Hombre es arrestado por violencia doméstica dentro del supermercado: Este será su final en EE.UU.

Hombre es arrestado por violencia doméstica dentro del Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hombre es arrestado por violencia doméstica dentro del Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Desde agosto, las autoridades de Texarkana, en Texas, revelaron que estaban buscando a un hombre acusado de violencia doméstica y recientemente, un cliente de Walmart logró reconocerlo y no dudó en alertar a la policía de su presencia, permitiendo que lo arrestaran cuando salía del establecimiento. El sujeto identificado como Marquaves Smith, de 31 años, también poseía varias órdenes de arresto por otros delitos graves.

Hombre arrestado dentro de un Walmart está acusado de más delitos

Inicialmente el caso fue reportado por KSLA News 12, medio que citó información proporcionada por el Departamento de Policía de Texarkana, Texas. Las autoridades indicaron que Smith tenía varias órdenes de arresto por delitos graves, entre ellas, agresión agravada con un arma mortal, conducta peligrosa, dos cargos por poner en peligro a menores y detención ilegal.

Hombre es arrestado en el Walmart de Texas.

El sospechoso también tenía una orden pendiente en Arkansas relacionada con una presunta violación de la libertad condicional. Todas las acusaciones están relacionadas con un incidente de violencia doméstica que ocurrió en el mes de agosto.

De acuerdo con las investigaciones, Smith habría agredido a su pareja con un arma y luego la amenazó dentro de la vivienda que compartían. Dos niños pequeños también se encontraban en el lugar.

La policía también señaló que Smith llegó inicialmente a un hospital con una herida de bala en la cadera y afirmó que había sido atacado mientras caminaba en la calle; sin embargo, después, los detectives recibieron el testimonio de su pareja y encontraron evidencia física que respaldaba su versión de los hechos.

¿Qué pasará luego del arresto del hombre en el Walmart?

Smith ya había salido del hospital cuando los investigadores reunieron información necesaria para solicitar las órdenes de arresto. Él permaneció prófugo hasta que un cliente lo reconoció el pasado domingo 27 de septiembre dentro del Walmart y lo reportó rápidamente a las autoridades.

Las acusaciones corresponden a los cargos por los cuales las autoridades han emitido las órdenes de arresto. Ahora el hombre tendrá que esperar su proceso penal y las acusaciones deberán ser evaluadas por el sistema judicial.