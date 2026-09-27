Cámaras registran aparatoso choque de combi contra varias mototaxis estacionadas en Chorrillos
La combi, tras chocar con una motocicleta con dos ocupantes, perdió el control y embistió varios mototaxis estacionados frente a una mecánica automotriz en Chorrillos.
Una combi de transporte público protagonizó un aparatoso accidente de tránsito cerca de la medianoche del viernes 25 de setiembre, en la avenida San Juan, en Chorrillos. Una cámara de seguridad registró el momento en que la unidad perdió el control y terminó embistiendo varios mototaxis que se encontraban estacionados frente a una mecánica automotriz.
De acuerdo con testigos, el accidente se inició cuando la combi impactó contra una motocicleta en la que se desplazaban dos personas. Producto de la fuerza del choque, ambos ocupantes salieron despedidos.
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El conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la pista, mientras que la mujer que viajaba como pasajera fue alcanzada por la combi durante el accidente.
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Combi terminó contra mototaxis
Tras el primer impacto, el conductor de la unidad de transporte público habría perdido el control. La combi invadió el carril contrario y continuó avanzando hasta impactar contra varios mototaxis que permanecían estacionados frente a un establecimiento.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el vehículo se desplaza de manera descontrolada mientras varias personas que se encontraban en la zona corren para ponerse a salvo.
Mototaxistas y trabajadores de la mecánica huyeron del lugar al advertir que la unidad se dirigía hacia los vehículos estacionados.
Heridos fueron trasladados a una clínica
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar poco después del accidente y establecieron un perímetro para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Los dos ocupantes de la motocicleta fueron auxiliados y trasladados a la Clínica Santa Martha del Sur, ubicada en San Juan de Miraflores, donde permanecen en observación.
En tanto, el conductor de la combi fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. La Policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.