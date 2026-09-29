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PNP investiga muerte de dos comerciantes que viajaban en camión junto a sacos de papa en Huacho

Las víctimas, de aproximadamente 53 años, viajaban en la tolva del vehículo junto a los sacos que trasladaban desde Lima. Se presume que pudieron fallecer aplastadas por la mercadería, aunque el caso está en investigación.

Comerciantes fueron halladas sin vida dentro de camión en Huacho
Comerciantes fueron halladas sin vida dentro de camión en HuachoComposición LR / Andina / Latina
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Dos mujeres dedicadas al comercio de papa fueron encontradas sin vida la mañana de este martes 29 de septiembre al interior de un camión, en la zona conocida como La Parada de Huacho. El hallazgo se produjo cuando el vehículo que trasladaba mercadería desde Lima se detuvo para realizar la entrega de carga, en la calle Barreto.

Según información preliminar, las dos mujeres de aproximadamente 53 años y amigas de años, viajaban en la tolva del vehículo junto con los productos que habían adquirido para su actividad comercial en el Norte Chico. Sin embargo, la unidad realizó su recorrido sin advertir aparentemente ninguna emergencia hasta que llegó a su destino.

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Caso generó conmoción entre la población

La emergencia fue reportada aproximadamente a las 6.30 a. m. y generó alarma entre las personas que se encontraban en los alrededores de la zona comercial, quienes solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades. Al realizarse la verificación correspondiente, se confirmó que las dos mujeres habían fallecido.

El fiscal llegó aproximadamente a las 7.00 a. m. para iniciar con las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso. El levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a la morgue forman parte de las diligencias que permitirán avanzar con las investigaciones y determinar las causas del fallecimiento.

De acuerdo con Latina Noticias, las víctimas serían Sonia Esther Jamanca Nicho y Carmen Atalaya Saavedra, quienes habrían fallecido tras quedar aplastadas por los sacos de mercadería. Esta información tendrá que ser confirmada por las investigaciones. El conductor de la unidad fue detenido mientras avanzan las diligencias.

PNP investiga muerte de comerciantes

Por tratarse de un caso en investigación, todavía no se ha establecido oficialmente la causa del deceso de las comerciantes. La necropsia de ley permitirá determinar si las mujeres murieron por alguna condición médica, intoxicación, falta de oxígeno y otra circunstancia.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron en la zona para recoger información y determinar qué ocurrió durante el trayecto desde Lima hasta Huacho. Además, deberán esclarecerse las condiciones en las que las comerciantes viajaban dentro del camión y cuánto tiempo permanecieron en el vehículo.

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